На луцькому вокзалі показують відеоролики про загиблих Героїв з Волині. ВІДЕО





Ініціативу започаткували представники Платформи пам’яті Меморіал спільно з Укрзалізницею, розповіла Лєра Лауда.



Окрім Луцька, ролики про загиблих захисників також транслюватимуть на залізничних вокзалах Києва, Івано-Франківська, Харкова і Дніпра.



"Для нас — це ще один жест вшанування пам’яті, нагадування цивільним українцям, які зараз живуть в більш менш безпечних умовах, про те, що зараз відбувається, якою ціною і хто нас захищає. Намагаємося обирати історії тих людей з тих міст, брати їх з різних населених пунктів", — зазначила співзасновниця платформи.

Поки що у приміщенні вокзалу транслюють один ролик — про 27-річного Ігоря Модіна, який в березні 2022 року помер у лікарні через важке поранення, отримане під час виконання бойового завдання на Миколаївщині.



"Треба пам’ятати, треба згадувати. Воїн загинув, але пам’ять про нього повинна жити. Це добре, щоб люди не забували, а пам’ятали своїх героїв. В мене в селі також вже дуже багато хлопців загинули. Ми їх пам’ятаємо, — говорить відвідувач луцького вокзалу Ігор.



Зі слів Лєри Лауди, деякі ролики про загиблих захисників у процесі виготовлення. З часом їх змінюватимуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На залізничному вокзалі у Луцьку з 1 березня почали вмикати пам’ятні ролики про загиблих військовослужбовців з Волині.Ініціативу започаткували представники Платформи пам’яті Меморіал спільно з Укрзалізницею, розповіла Суспільному співзасновниця благодійної організаціїОкрім Луцька, ролики про загиблих захисників також транслюватимуть на залізничних вокзалах Києва, Івано-Франківська, Харкова і Дніпра."Для нас — це ще один жест вшанування пам’яті, нагадування цивільним українцям, які зараз живуть в більш менш безпечних умовах, про те, що зараз відбувається, якою ціною і хто нас захищає. Намагаємося обирати історії тих людей з тих міст, брати їх з різних населених пунктів", — зазначила співзасновниця платформи.Поки що у приміщенні вокзалу транслюють один ролик — про, отримане під час виконання бойового завдання на Миколаївщині."Треба пам’ятати, треба згадувати. Воїн загинув, але пам’ять про нього повинна жити. Це добре, щоб люди не забували, а пам’ятали своїх героїв. В мене в селі також вже дуже багато хлопців загинули. Ми їх пам’ятаємо, — говорить відвідувач луцького вокзалу Ігор.Зі слів Лєри Лауди, деякі ролики про загиблих захисників у процесі виготовлення. З часом їх змінюватимуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію