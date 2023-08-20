Ще одна країна хоче купувати в Чехії снаряди для України





Про це заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте, - пише



“Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи”, – сказала Шимоніте.



В рамках ініціативи планується закупити та передати Україні боєприпаси, визначаючи можливі резерви боєприпасів або джерела швидкого виробництва для придбання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Литва долучилася до ініціативи Чехії щодо закупівлі для ЗСУ боєприпасів. В рамках ініціативи планується закупити та передати Україні боєприпаси, визначаючи можливі резерви.Про це заявила прем’єр-міністр, - пише ТСН. “Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи”, – сказала Шимоніте.В рамках ініціативи планується закупити та передати Україні боєприпаси, визначаючи можливі резерви боєприпасів або джерела швидкого виробництва для придбання.

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