Ще одна країна хоче купувати в Чехії снаряди для України
Сьогодні, 03:42
Литва долучилася до ініціативи Чехії щодо закупівлі для ЗСУ боєприпасів. В рамках ініціативи планується закупити та передати Україні боєприпаси, визначаючи можливі резерви.
Про це заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте, - пише ТСН.
“Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи”, – сказала Шимоніте.
В рамках ініціативи планується закупити та передати Україні боєприпаси, визначаючи можливі резерви боєприпасів або джерела швидкого виробництва для придбання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте, - пише ТСН.
“Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи”, – сказала Шимоніте.
В рамках ініціативи планується закупити та передати Україні боєприпаси, визначаючи можливі резерви боєприпасів або джерела швидкого виробництва для придбання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ще одна країна хоче купувати в Чехії снаряди для України
Сьогодні, 03:42
На Волинь повернуться морози
Сьогодні, 02:17
На складах Міноборони виявили 30 тисяч турнікетів
Сьогодні, 01:15
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ
04 березень, 23:17