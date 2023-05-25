На складах Міноборони виявили 30 тисяч турнікетів

На складах Міноборони виявили 30 тисяч турнікетів
Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Команування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.

Про це повідомляють на сайті Міністерство оборони України.

Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

Про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністру оборони України Рустему Умєрову.

Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

«Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень», – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

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Теги: Україна, військо, турнікети, медицина, війна
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