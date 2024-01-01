Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ
Президент Володимир Зеленський звільнив із посади командувача Сил підтримки Збройних сил України Дмитра Герегу та призначив на його місце Олександра Яковця.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, передає Укрінформ.

«Звільнити Герегу Дмитра Михайловича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України», - йдеться в указі №140/2024.

Указом №141/2024 Президент призначив командувачем Сил підтримки ЗСУ Яковця.

Як повідомлялося, Олександр Яковець - бригадний генерал. Із лютого 2020 року обіймав посаду начальника інженерних військ - начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.

9 лютого президент за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського призначив керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, а 11 лютого – командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка – замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ
Сьогодні, 23:17
Залишилися дружина та синок: на Волинь «на щиті» привезли тіло 23-річного Героя Іллі Пичохи
Сьогодні, 22:33
В Запорізькій області загинув воїн з Волині Олександр Степюк
Сьогодні, 22:26
Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні
Сьогодні, 21:57
Луцьк у лютому витратив понад 70 мільйонів на дрони та інше обладнання для військових
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
За добу ЗСУ знищили 810 російських окупантів, 29 артсистем і 23 БПЛА За добу ЗСУ знищили 810 російських окупантів, 29 артсистем і 23 БПЛА
25 лютий, 09:41
Частині військових пропонують підвищити зарплату до 200 тисяч гривень, – журналіст Частині військових пропонують підвищити зарплату до 200 тисяч гривень, – журналіст
22 лютий, 07:32
На Волині банда молодиків жорстоко побили воїна ЗСУ, щоб отримати гроші На Волині банда молодиків жорстоко побили воїна ЗСУ, щоб отримати гроші
11 лютий, 16:24
Юні волинянки наколядували майже 25 тисяч і передали їх для ЗСУ. ФОТО Юні волинянки наколядували майже 25 тисяч і передали їх для ЗСУ. ФОТО
10 січень, 22:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ
Сьогодні, 23:17
 0
Залишилися дружина та синок: на Волинь «на щиті» привезли тіло 23-річного Героя Іллі Пичохи
Сьогодні, 22:33
 0
В Запорізькій області загинув воїн з Волині Олександр Степюк
Сьогодні, 22:26
 0
Волинянка народила у «швидкій» дорогою до лікарні
Сьогодні, 21:57
 0
Луцьк у лютому витратив понад 70 мільйонів на дрони та інше обладнання для військових
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8