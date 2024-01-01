Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ





Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, передає



«Звільнити Герегу Дмитра Михайловича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України», - йдеться в указі №140/2024.



Указом №141/2024 Президент призначив командувачем Сил підтримки ЗСУ Яковця.



Як повідомлялося, Олександр Яковець - бригадний генерал. Із лютого 2020 року обіймав посаду начальника інженерних військ - начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.



9 лютого президент за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського призначив керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, а 11 лютого – командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка – замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський звільнив із посади командувача Сил підтримки Збройних сил України Дмитра Герегу та призначив на його місце Олександра Яковця.Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, передає Укрінформ. «Звільнити Герегу Дмитра Михайловича з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України», - йдеться в указі №140/2024.Указом №141/2024 Президент призначив командувачем Сил підтримки ЗСУ Яковця.Як повідомлялося, Олександр Яковець - бригадний генерал. Із лютого 2020 року обіймав посаду начальника інженерних військ - начальника управління інженерних військ командування Сил підтримки ЗСУ.9 лютого президент за пропозицієюпризначив, а 11 лютого –– замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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