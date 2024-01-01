Президент призначив нового головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 18:51
Новим головнокомандувачем Збройних сил України президент Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Про це глава держави повідомив у фейсбуці.
«Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі», - зазначив Володимир Зеленський.
Він додав, що відверто поговорив під час особистої зустрічі із Валерієм Залужним сьогодні про те, що потребує змін в армії
«Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду. Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.
Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України», - зауважив президент.
Він також сьогодні спілкувався із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі.
«2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України», - підсумував Володимир Зеленський.
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Про це глава держави повідомив у фейсбуці.
«Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі», - зазначив Володимир Зеленський.
Він додав, що відверто поговорив під час особистої зустрічі із Валерієм Залужним сьогодні про те, що потребує змін в армії
«Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду. Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.
Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України», - зауважив президент.
Він також сьогодні спілкувався із генералами Мойсюком та Забродським. Їх досвід – на службі державі.
«2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України», - підсумував Володимир Зеленський.
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Коментарі 1
один жид, другий кацап. СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!
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