Президент призначив нового головнокомандувача ЗСУ

Новим головнокомандувачем Збройних сил України президентпризначив командувача Сухопутних військ ЗСУПро це глава держави повідомив у фейсбуці.«Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки всім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі», - зазначив Володимир Зеленський.Він додав, що відверто поговоривіз Валерієм Залужним сьогодні про те, що потребує змін в армії«Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду. Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генераламита полковникамиУсі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України», - зауважив президент.Він також сьогодні спілкувався із генераламита. Їх досвід – на службі державі.«2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України», - підсумував Володимир Зеленський.