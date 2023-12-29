НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5





Про це пресслужба НАБУ повідомила в телеграмі.



«За землю, зняття арешту з майна, владнання питання у Верховному Суді. Найбільшою стала викрита у листопаді пропозиція у вигляді 5200 кв. м нерухомості посадовцю у сфері відновлення», - йдеться у повідомленні.







Деталі резонансних справ – в інфографіці НАБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне антикорупційне бюро України опублікувало ТОП-5 хабарів, які пропонували в минулому році.Про це пресслужба НАБУ повідомила в телеграмі.«За землю, зняття арешту з майна,. Найбільшою стала викрита у листопаді пропозиція у вигляді 5200 кв. м нерухомості посадовцю у сфері відновлення», - йдеться у повідомленні.Деталі резонансних справ – в інфографіці НАБУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію