НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5

НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
Національне антикорупційне бюро України опублікувало ТОП-5 хабарів, які пропонували в минулому році.

Про це пресслужба НАБУ повідомила в телеграмі.

«За землю, зняття арешту з майна, владнання питання у Верховному Суді. Найбільшою стала викрита у листопаді пропозиція у вигляді 5200 кв. м нерухомості посадовцю у сфері відновлення», - йдеться у повідомленні.

НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5


Деталі резонансних справ – в інфографіці НАБУ.
НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5

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Теги: хабар, Україна
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