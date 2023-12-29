НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
Сьогодні, 19:17
Національне антикорупційне бюро України опублікувало ТОП-5 хабарів, які пропонували в минулому році.
Про це пресслужба НАБУ повідомила в телеграмі.
«За землю, зняття арешту з майна, владнання питання у Верховному Суді. Найбільшою стала викрита у листопаді пропозиція у вигляді 5200 кв. м нерухомості посадовцю у сфері відновлення», - йдеться у повідомленні.
Деталі резонансних справ – в інфографіці НАБУ.
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Про це пресслужба НАБУ повідомила в телеграмі.
«За землю, зняття арешту з майна, владнання питання у Верховному Суді. Найбільшою стала викрита у листопаді пропозиція у вигляді 5200 кв. м нерухомості посадовцю у сфері відновлення», - йдеться у повідомленні.
Деталі резонансних справ – в інфографіці НАБУ.
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