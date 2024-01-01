За тиждень площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі
Сьогодні, 20:25
Станом на 8 лютого на Волині підтоплені 10,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.
Такі цифри Суспільному озвучив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.
З його слів, найбільші підтоплення в Ковельському та Камінь-Каширському районах – колишня Любешівщина і Ратнівщина. В річках підіймаються рівні й вона підіймається до такої висоти, що може перетекти через дамби.
"Зараз наші працівники працюють на двох дамбах на Любешівщині Цильська дамба, як раз під такою загрозою, що перетікає, і Дольська дамба, там наші працівники вкладають мішки з піском, щоб не допустити перетоку", — каже Ростислав Кравчук.
Від початку року рятувальники 20 разів виїздили на відкачування води з присадибних ділянок, каже співробітниця пресслужби Віталія Лукашевич. Додає: за окремими адресами, на окремі місцевості виїжджали по декілька разів. Така ситуація на Великому Омелянику, це найнижча точка по Луцьку, там є проблема з підтопленням присадибних ділянок, навіть людям відрізана дорога до осель.
"Сьогодні працюють рятувальники 13 ДПРЧ Маневичі у селі Довжиця відкачують воду з присадибних ділянок, учора працювали у Володимирі, позавчора був Луцький район", — каже Віта Лукашевич.
Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, щодня в області працюють 13 насосних станцій. Від початку року вони відкачали понад п'ять мільйонів метрів кубічних надлишкових вод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Такі цифри Суспільному озвучив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.
З його слів, найбільші підтоплення в Ковельському та Камінь-Каширському районах – колишня Любешівщина і Ратнівщина. В річках підіймаються рівні й вона підіймається до такої висоти, що може перетекти через дамби.
"Зараз наші працівники працюють на двох дамбах на Любешівщині Цильська дамба, як раз під такою загрозою, що перетікає, і Дольська дамба, там наші працівники вкладають мішки з піском, щоб не допустити перетоку", — каже Ростислав Кравчук.
Від початку року рятувальники 20 разів виїздили на відкачування води з присадибних ділянок, каже співробітниця пресслужби Віталія Лукашевич. Додає: за окремими адресами, на окремі місцевості виїжджали по декілька разів. Така ситуація на Великому Омелянику, це найнижча точка по Луцьку, там є проблема з підтопленням присадибних ділянок, навіть людям відрізана дорога до осель.
"Сьогодні працюють рятувальники 13 ДПРЧ Маневичі у селі Довжиця відкачують воду з присадибних ділянок, учора працювали у Володимирі, позавчора був Луцький район", — каже Віта Лукашевич.
Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, щодня в області працюють 13 насосних станцій. Від початку року вони відкачали понад п'ять мільйонів метрів кубічних надлишкових вод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З полону звільнили ще 100 захисників: кого вдалося повернути
Сьогодні, 21:01
У місті на Волині безпритульні собаки кидаються на людей
Сьогодні, 20:45
За тиждень площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
НАБУ склало рейтинг хабарів року. ТОП-5
Сьогодні, 19:17