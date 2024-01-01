За тиждень площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі





Такі цифри Ростислав Кравчук.



З його слів, найбільші підтоплення в Ковельському та Камінь-Каширському районах – колишня Любешівщина і Ратнівщина. В річках підіймаються рівні й вона підіймається до такої висоти, що може перетекти через дамби.



"Зараз наші працівники працюють на двох дамбах на Любешівщині Цильська дамба, як раз під такою загрозою, що перетікає, і Дольська дамба, там наші працівники вкладають мішки з піском, щоб не допустити перетоку", — каже Ростислав Кравчук.



Від початку року рятувальники 20 разів виїздили на відкачування води з присадибних ділянок, каже співробітниця пресслужби Віталія Лукашевич. Додає: за окремими адресами, на окремі місцевості виїжджали по декілька разів. Така ситуація на Великому Омелянику, це найнижча точка по Луцьку, там є проблема з підтопленням присадибних ділянок, навіть людям відрізана дорога до осель.



"Сьогодні працюють рятувальники 13 ДПРЧ Маневичі у селі Довжиця відкачують воду з присадибних ділянок, учора працювали у Володимирі, позавчора був Луцький район", — каже Віта Лукашевич.



Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, щодня в області працюють 13 насосних станцій. Від початку року вони відкачали понад п'ять мільйонів метрів кубічних надлишкових вод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 8 лютого на Волині підтоплені 10,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.Такі цифри Суспільному озвучив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсівЗ його слів, найбільші підтоплення в Ковельському та Камінь-Каширському районах – колишня Любешівщина і Ратнівщина. В річках підіймаються рівні й вона підіймається до такої висоти, що може перетекти через дамби."Зараз наші працівники працюють на двох дамбах на Любешівщині Цильська дамба, як раз під такою загрозою, що перетікає, і Дольська дамба, там наші працівники вкладають мішки з піском, щоб не допустити перетоку", — каже Ростислав Кравчук.Від початку року рятувальники 20 разів виїздили на відкачування води з присадибних ділянок, каже співробітниця пресслужби. Додає: за окремими адресами, на окремі місцевості виїжджали по декілька разів. Така ситуація на Великому Омелянику, це найнижча точка по Луцьку, там є проблема з підтопленням присадибних ділянок, навіть людям відрізана дорога до осель."Сьогодні працюють рятувальники 13 ДПРЧ Маневичі у селі Довжиця відкачують воду з присадибних ділянок, учора працювали у Володимирі, позавчора був Луцький район", — каже Віта Лукашевич.Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, щодня в області працюють 13 насосних станцій. Від початку року вони відкачали понад п'ять мільйонів метрів кубічних надлишкових вод.

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