За тиждень площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі

За тиждень площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі
Станом на 8 лютого на Волині підтоплені 10,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.

Такі цифри Суспільному озвучив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.

З його слів, найбільші підтоплення в Ковельському та Камінь-Каширському районах – колишня Любешівщина і Ратнівщина. В річках підіймаються рівні й вона підіймається до такої висоти, що може перетекти через дамби.

"Зараз наші працівники працюють на двох дамбах на Любешівщині Цильська дамба, як раз під такою загрозою, що перетікає, і Дольська дамба, там наші працівники вкладають мішки з піском, щоб не допустити перетоку", — каже Ростислав Кравчук.

Від початку року рятувальники 20 разів виїздили на відкачування води з присадибних ділянок, каже співробітниця пресслужби Віталія Лукашевич. Додає: за окремими адресами, на окремі місцевості виїжджали по декілька разів. Така ситуація на Великому Омелянику, це найнижча точка по Луцьку, там є проблема з підтопленням присадибних ділянок, навіть людям відрізана дорога до осель.

"Сьогодні працюють рятувальники 13 ДПРЧ Маневичі у селі Довжиця відкачують воду з присадибних ділянок, учора працювали у Володимирі, позавчора був Луцький район", — каже Віта Лукашевич.

Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислава Кравчука, щодня в області працюють 13 насосних станцій. Від початку року вони відкачали понад п'ять мільйонів метрів кубічних надлишкових вод.

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Теги: Підтоплення, Волинь
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