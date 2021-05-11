У місті на Волині безпритульні собаки кидаються на людей





Про це



2 лютого на Шахтарському мікрорайоні дві бездомні собаки кинулись на жінку, порвали їй пальто та вкусили за ногу, де залишилися гематома.



Хлопцеві пощастило, що його вкусили за чобіт, а не за ногу. Він додав, що в цьому районі постійно таке відбувається. Перед цим собаки почали гавкати на дівчинку, яка йшла з магазину з хлібом, вона дуже злякалась.



Тварини на відео без кліпс на вухах, тобто не стерилізовані. Відомо, що стерилізація – це найгуманніший спосіб боротьби з чисельністю безпритульних тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 8 лютого, на Шахтарському мікрорайоні у Нововолинську безпритульні собаки знову кинулися на людину.Про це БУГу розповів потерпілий, також надіслав відео.2 лютого на Шахтарському мікрорайоні дві бездомні собаки кинулись на жінку, порвали їй пальто та вкусили за ногу, де залишилися гематома.Хлопцеві пощастило, що його вкусили за чобіт, а не за ногу. Він додав, що в цьому районі постійно таке відбувається. Перед цим собаки почали гавкати на дівчинку, яка йшла з магазину з хлібом, вона дуже злякалась.Тварини на відео без кліпс на вухах, тобто не стерилізовані. Відомо, що стерилізація – це найгуманніший спосіб боротьби з чисельністю безпритульних тварин.

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