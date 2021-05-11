У місті на Волині безпритульні собаки кидаються на людей
Сьогодні, 20:45
У четвер, 8 лютого, на Шахтарському мікрорайоні у Нововолинську безпритульні собаки знову кинулися на людину.
Про це БУГу розповів потерпілий, також надіслав відео.
2 лютого на Шахтарському мікрорайоні дві бездомні собаки кинулись на жінку, порвали їй пальто та вкусили за ногу, де залишилися гематома.
Хлопцеві пощастило, що його вкусили за чобіт, а не за ногу. Він додав, що в цьому районі постійно таке відбувається. Перед цим собаки почали гавкати на дівчинку, яка йшла з магазину з хлібом, вона дуже злякалась.
Тварини на відео без кліпс на вухах, тобто не стерилізовані. Відомо, що стерилізація – це найгуманніший спосіб боротьби з чисельністю безпритульних тварин.
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Про це БУГу розповів потерпілий, також надіслав відео.
2 лютого на Шахтарському мікрорайоні дві бездомні собаки кинулись на жінку, порвали їй пальто та вкусили за ногу, де залишилися гематома.
Хлопцеві пощастило, що його вкусили за чобіт, а не за ногу. Він додав, що в цьому районі постійно таке відбувається. Перед цим собаки почали гавкати на дівчинку, яка йшла з магазину з хлібом, вона дуже злякалась.
Тварини на відео без кліпс на вухах, тобто не стерилізовані. Відомо, що стерилізація – це найгуманніший спосіб боротьби з чисельністю безпритульних тварин.
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