Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Область

Хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Місцями налипання мокрого снігу. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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