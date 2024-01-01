Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого





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Луцьк



Хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.



Область



Хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Місцями налипання мокрого снігу. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.Хмарно. Вночі значний сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Місцями налипання мокрого снігу. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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