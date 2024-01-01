Волинського бізнесмена судитимуть за підпільні рідини для електронних сигарет

Волинський підприємець, у якого детективи Бюро економічної безпеки виявили контрафактний товар, постане перед судом.Про це в телеграмі повідомляє пресслужба БЕБ.Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування відносно волинянина, який, що використовуються в електронних сигаретах.Слідством встановлено, що чоловік має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Водночас, прикриваючись законною господарською діяльністю, він продавав контрафактний товар.Під час обшуку в одному з магазинів Луцька, детективи БЕБ виявили та вилучили рідини до електронних сигарет та інші компоненти без марок акцизного податку.Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.