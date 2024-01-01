Волинського бізнесмена судитимуть за підпільні рідини для електронних сигарет
Сьогодні, 18:56
Волинський підприємець, у якого детективи Бюро економічної безпеки виявили контрафактний товар, постане перед судом.
Про це в телеграмі повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування відносно волинянина, який організував продаж незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Слідством встановлено, що чоловік має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Водночас, прикриваючись законною господарською діяльністю, він продавав контрафактний товар.
Під час обшуку в одному з магазинів Луцька, детективи БЕБ виявили та вилучили рідини до електронних сигарет та інші компоненти без марок акцизного податку.
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
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Про це в телеграмі повідомляє пресслужба БЕБ.
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування відносно волинянина, який організував продаж незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Слідством встановлено, що чоловік має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Водночас, прикриваючись законною господарською діяльністю, він продавав контрафактний товар.
Під час обшуку в одному з магазинів Луцька, детективи БЕБ виявили та вилучили рідини до електронних сигарет та інші компоненти без марок акцизного податку.
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.
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