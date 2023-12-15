У Європарламенті кажуть, що €50 мільярдів для України – замало

узгоджена допомога Україні від Європейського союзу у розмірі 50 мільярдів євро є недостатньою. Вона не покриє потреби країни до 2027 року.



Про це розповів голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, повідомляє



Він розповів, що оцінка невійськових потреб України складає 3 млрд євро на місяць. Таким чином, щорічно країна потребує 36 млрд євро.



Але, як нагадав Ван Овертвельдт, Євросоюз виділив для України 50 млрд євро в період з 2024 до 2027.



"У середньому Україні буде доступно 12,5 млрд євро на рік. За домовленістю між ЄС та США, кожен з них візьме на себе половину українських потреб, тобто по 18 млрд євро для ЄС та США. Таким чином, Ukraine Facility (програма, у рамках якої Україна отримає 50 млрд євро - ред.) щорічно недоотримуватиме не менше 5,5 млрд євро від зобов'язань ЄС", - пояснив глава бюджетного комітету Європарламенту.



При цьому він уточнив, що за весь період до 2027 року брак становитиме 22 млрд євро.



Нагадаємо, 1 лютого лідери країн Європейського союзу під час саміту підтримали ініціативу виділити Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.



Це вдалося зробити, незважаючи на скандальну позицію Угорщини, яка спочатку хотіла накласти вето.



Україна очікує вже березні отримати від Євросоюзу перший транш у розмірі 4,5 млрд євро, заявляла перший віце-прем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавновід Європейського союзу у розмірі 50 мільярдів євро є недостатньою. Вона не покриє потреби країни до 2027 року.Про це розповів голова бюджетного комітету Європарламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.Він розповів, що оцінка невійськових потреб України складає 3 млрд євро на місяць. Таким чином, щорічно країна потребує 36 млрд євро.Але, як нагадав Ван Овертвельдт, Євросоюз виділив для України 50 млрд євро в період з 2024 до 2027."У середньому Україні буде доступно 12,5 млрд євро на рік. За домовленістю між ЄС та США, кожен з них візьме на себе половину українських потреб, тобто по 18 млрд євро для ЄС та США. Таким чином, Ukraine Facility (програма, у рамках якої Україна отримає 50 млрд євро - ред.) щорічно недоотримуватиме не менше 5,5 млрд євро від зобов'язань ЄС", - пояснив глава бюджетного комітету Європарламенту.При цьому він уточнив, що за весь період до 2027 року брак становитиме 22 млрд євро.Нагадаємо, 1 лютого лідери країн Європейського союзу під час саміту підтримали ініціативу виділити Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.Це вдалося зробити, незважаючи на скандальну позицію Угорщини, яка спочатку хотіла накласти вето.Україна очікує вже березні отримати від Євросоюзу перший транш у розмірі 4,5 млрд євро, заявляла перший віце-прем'єр, міністр економіки України

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