П’яту дитину волинянка народила в кареті швидкої

Медикам бригади екстреної медичної допомоги на Волині довелося приймати пологи у службовому авто.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Учора, 7 лютого, о 22:20 до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки почалися пологи. Бригада Горохівського відділення ЕМД, яка прибула на виклик, прийняла рішення про про транспортування жінки до пологового відділення.Вагітній 30 років, за плечима 5 вагітність, термін її вагітності приблизно 36-37 тижнів.Проте малеча чекати не хотіла і жінка почала народжувати, тож санітарний транспорт здійснив зупинку і. О 22:30 народилась здорова дівчинка.«Маму та немовля доставили на госпіталізацію до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я у задовільному стані», - зазначили у центрі ЕМД.