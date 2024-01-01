П’яту дитину волинянка народила в кареті швидкої

П’яту дитину волинянка народила в кареті швидкої
Медикам бригади екстреної медичної допомоги на Волині довелося приймати пологи у службовому авто.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Учора, 7 лютого, о 22:20 до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів області у жінки почалися пологи. Бригада Горохівського відділення ЕМД, яка прибула на виклик, прийняла рішення про про транспортування жінки до пологового відділення.

Вагітній 30 років, за плечима 5 вагітність, термін її вагітності приблизно 36-37 тижнів.

Проте малеча чекати не хотіла і жінка почала народжувати, тож санітарний транспорт здійснив зупинку і пологи пройшли в машині ЕМД. О 22:30 народилась здорова дівчинка.

«Маму та немовля доставили на госпіталізацію до пологового відділення найближчого закладу охорони здоров’я у задовільному стані», - зазначили у центрі ЕМД.

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Теги: лікарі, Волинь
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