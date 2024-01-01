Не встигли до лікарні: на Волині жінка народила у кареті «швидкої»

Не встигли до лікарні: на Волині жінка народила у кареті «швидкої»
У Шацьку на Волині бригаді екстреної медичної допомоги довелося приймати пологи в службовому автомобілі.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На робочий планшет бригади екстреної медичної допомоги пункту ЕМД у Шацьку надійшов виклик до вагітної зі скаргами на «болі в низу живота».

Бригада, яка прибула на виклик, з’ясувала, що термін вагітності у жінки приблизно 39 тижнів, у неї перейми, тому відразу розпочали транспортування жінки до пологового відділення закладу охорони здоров’я.

Вагітність жінки - непередбачуваний процес, особливо останній триместр. Вагітній – 24 роки і в неї це треті пологи.

Під час транспортування пацієнтки пологова діяльність стрімко наростала. Санітарний автомобіль було зупинено, пологи пройшли у салоні автомобіля ЕМД.

«Завдяки професіоналізму фельдшера з медицини невідкладних станів, пологи пройшли без ускладнень, народилась доношена дівчинка вагою приблизно 3500 грамів. Маму та новонароджену доставили до профільного закладу охорони здоров’я. Вітаємо родину з народженням донечки», - зазначили в обласному центрі ЕМД.
Не встигли до лікарні: на Волині жінка народила у кареті «швидкої»

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Теги: лікарі, Волинь
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