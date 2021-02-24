На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто

На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто
На Рівненщині жінка народила в автомобілі. Чоловік віз її на пологи в лікарню у селищі Зарічне. Народилася дівчинка, у жінки — це 11 дитина, пише Суспільне.

Про пологи, які відбулися в автомобілі на трасі до приїзду швидкої, повідомили у фейсбуці Рівненського обласного центру екстреної меддопомоги.

Бригада медиків виїхала після виклику 40-річної жительки Вараського району. Вона повідомила про те, що народжує дитину в автомобілі.

"Через дев'ять хвилин медики прибули до автомобіля на трасі, у якому були породілля, її чоловік та новонароджена дівчинка. Бригада "екстренки" одразу ж оглянула пацієнтку, перерізала пуповину. Породілля почувалася добре. Показники гемодинаміки були в межах норми", — йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що новонароджена дівчинка була у задовільному стані й зауважила, що лікар, в якого вона стояла на обліку датою пологів поставив 13 січня:

"Пацієнтка повідомила, що відчувши ниючий біль в животі одразу з чоловіком вирушили до медичного закладу, де вона перебувала на обліку. Однак, пологи виявилися стрімкими".

Бригада швидкої доправила породіллю до пологового відділення Зарічненської багатопрофільної лікарні. У жінки це 11 дитина. Загалом, вона має дев'ять синів та дві донечки.

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Теги: пологи, авто
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