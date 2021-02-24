На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто





Про пологи, які відбулися в автомобілі на трасі до приїзду швидкої, повідомили у фейсбуці Рівненського обласного центру екстреної меддопомоги.



Бригада медиків виїхала після виклику 40-річної жительки Вараського району. Вона повідомила про те, що народжує дитину в автомобілі.



"Через дев'ять хвилин медики прибули до автомобіля на трасі, у якому були породілля, її чоловік та новонароджена дівчинка. Бригада "екстренки" одразу ж оглянула пацієнтку, перерізала пуповину. Породілля почувалася добре. Показники гемодинаміки були в межах норми", — йдеться у повідомленні.



Також зазначено, що новонароджена дівчинка була у задовільному стані й зауважила, що лікар, в якого вона стояла на обліку датою пологів поставив 13 січня:



"Пацієнтка повідомила, що відчувши ниючий біль в животі одразу з чоловіком вирушили до медичного закладу, де вона перебувала на обліку. Однак, пологи виявилися стрімкими".



Бригада швидкої доправила породіллю до пологового відділення Зарічненської багатопрофільної лікарні. У жінки це 11 дитина. Загалом, вона має дев'ять синів та дві донечки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Рівненщині жінка народила в автомобілі. Чоловік віз її на пологи в лікарню у селищі Зарічне. Народилася дівчинка, у жінки — це 11 дитина, пише Суспільне Про пологи, які відбулися в автомобілі на трасі до приїзду швидкої, повідомили у фейсбуці Рівненського обласного центру екстреної меддопомоги.Бригада медиків виїхала після виклику 40-річної жительки Вараського району. Вона повідомила про те, що народжує дитину в автомобілі."Через дев'ять хвилин медики прибули до автомобіля на трасі, у якому були породілля, її чоловік та новонароджена дівчинка. Бригада "екстренки" одразу ж оглянула пацієнтку, перерізала пуповину. Породілля почувалася добре. Показники гемодинаміки були в межах норми", — йдеться у повідомленні.Також зазначено, що новонароджена дівчинка була у задовільному стані й зауважила, що лікар, в якого вона стояла на обліку датою пологів поставив 13 січня:"Пацієнтка повідомила, що відчувши ниючий біль в животі одразу з чоловіком вирушили до медичного закладу, де вона перебувала на обліку. Однак, пологи виявилися стрімкими".Бригада швидкої доправила породіллю до пологового відділення Зарічненської багатопрофільної лікарні. У жінки це 11 дитина. Загалом, вона має дев'ять синів та дві донечки.

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