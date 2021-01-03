Вартість «Пакунка малюка» здорожчала





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За словами заступниці міністра Уляни Токарєвої, вартість "Пакунка малюка" зросте від 6816 до 7689 гривень. Його вартість становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, 2024 року він становить 2563 грн.



"Наразі він став раціонально укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, що мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу маленького розміру, із якого малята швидко виростають (бодики, штанці-повзунки)", — пояснили в пресслужбі Мінсоцполітики.



Допомога від держави після народженні малюка 2024 року становитиме 41 280 гривень, але повну суму батькам не надають одразу. Перша частина допомоги складається з 10 320 гривень, далі рівними частинами протягом наступних 36 місяців щомісяця держава виплачує по 860 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство соціальної політики змінює зміст і збільшує на 1 тисячу гривень вартість "Пакунка малюка", оскільки від 1 січня 2024 року в Україні підвищився прожитковий мінімум.Про це повідомляє ТСН. За словами заступниці міністра, вартість "Пакунка малюка" зросте від 6816 до 7689 гривень. Його вартість становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, 2024 року він становить 2563 грн."Наразі він став раціонально укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, що мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу маленького розміру, із якого малята швидко виростають (бодики, штанці-повзунки)", — пояснили в пресслужбі Мінсоцполітики.Допомога від держави після народженні малюка 2024 року становитиме 41 280 гривень, але повну суму батькам не надають одразу. Перша частина допомоги складається з 10 320 гривень, далі рівними частинами протягом наступних 36 місяців щомісяця держава виплачує по 860 гривень.

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