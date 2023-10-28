У Луцьку волонтери відкрили інклюзивну крамницю з сувенірами

У Луцьку волонтери відкрили інклюзивну крамницю з сувенірами
Волонтери центру "Старе місто" у Луцьку відкрили інклюзивну крамничку із сувенірами, усі вторговані гроші витрачатимуть на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляє Суспільне.Луцьк.

Сувеніри, які продають, створені руками волонтерами та дітьми із синдромом Дауна, розповіла керівниця центру Лариса Новосад.

Волонтери розмальовують тубуси, військові каски та пишуть картини. Зі слів волонтерки Лариси Пінчук, ціни на сувеніри різні: найменша ціна – це 20 гривень, і найбільша на даний час — це розмальований тубус від "джавеліна" за 30 тисяч гривень.

Найактивніше продаються вишиті патріотичні картини із національною символікою. Їх у вільний від роботи час, вишиває одна із волонтерок центру, розповідає Лариса Пінчук.
У Луцьку волонтери відкрили інклюзивну крамницю з сувенірами

У Луцьку волонтери відкрили інклюзивну крамницю з сувенірами


Нині у крамниці налічується понад 250 виробів.

Зі слів Лариси Пінчук, зараз у волонтерському центрі пробують робити брелоки з гільз, уже таких зробили — десять.

Волонтери "Старого міста" збирають гроші на тепловізор для волинської 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, розповідає Лариса Новосад.


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Теги: волонтери, Луцьк
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