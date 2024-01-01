Ротавірусною інфекцією торік на Волині хворіли понад 300 дітей: що варто знати
Сьогодні, 20:32
На Волині торік лабораторно підтвердили 335 випадків ротавірусної інфекції, зокрема, 314 — серед дітей до 17 років.
Найчастіше хворіють діти віком від шести місяців до чотирьох-п'яти років, повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Під час інфікування спостерігається різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, сильний пронос, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору. Діарея може тривати від п'яти до семи днів.
Найбільш небезпечним у ротавірусній інфекції, особливо для немовлят і дітей раннього віку, є зневоднення, тому важливо пити багато рідини, бажано електроліти — спеціальні розчини, які відновлюють водно-електролітний баланс.
Інфікуватись можна контактно-побутовим шляхом. Інкубаційний період триває в середньому – дві-три доби.
Довідково: Ротавірусна інфекція — одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого, виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня. Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Найчастіше хворіють діти віком від шести місяців до чотирьох-п'яти років, повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Під час інфікування спостерігається різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, сильний пронос, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору. Діарея може тривати від п'яти до семи днів.
Найбільш небезпечним у ротавірусній інфекції, особливо для немовлят і дітей раннього віку, є зневоднення, тому важливо пити багато рідини, бажано електроліти — спеціальні розчини, які відновлюють водно-електролітний баланс.
Інфікуватись можна контактно-побутовим шляхом. Інкубаційний період триває в середньому – дві-три доби.
Довідково: Ротавірусна інфекція — одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого, виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня. Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ротавірусною інфекцією торік на Волині хворіли понад 300 дітей: що варто знати
Сьогодні, 20:32
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку волонтери відкрили інклюзивну крамницю з сувенірами
Сьогодні, 19:33
Вартість «Пакунка малюка» здорожчала
Сьогодні, 18:38
На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто
Сьогодні, 18:05