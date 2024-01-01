Ротавірусною інфекцією торік на Волині хворіли понад 300 дітей: що варто знати

На Волині торік лабораторно підтвердили 335 випадків ротавірусної інфекції, зокрема, 314 — серед дітей до 17 років.Найчастіше хворіють діти віком від шести місяців до чотирьох-п'яти років, повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Під час інфікування спостерігається різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бурчання в животі, блювання, сильний пронос, водянисто-пінисті випорожнення яскраво-жовтого кольору. Діарея може тривати від п'яти до семи днів.Найбільш небезпечним у ротавірусній інфекції, особливо для немовлят і дітей раннього віку, є зневоднення, тому важливо пити багато рідини, бажано електроліти — спеціальні розчини, які відновлюють водно-електролітний баланс.Інфікуватись можна контактно-побутовим шляхом. Інкубаційний період триває в середньому – дві-три доби.Довідково: Ротавірусна інфекція — одна з форм гострої кишкової інфекції, збудником якої є ротавірус людини. Здебільшого, виникає в холодну пору року, переважно з листопада до квітня. Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація та дотримання правил особистої гігієни.