Евакуювали близько 200 людей: ТРЦ у Києві умисно підпалив 7-річний хлопчик

Евакуювали близько 200 людей: ТРЦ у Києві умисно підпалив 7-річний хлопчик
Під час розслідування факту пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу "Космополіт" у Солом’янському районі Києва поліція виявила, що займання виникло внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва.

Правоохоронці повідомили, що інформація про пожежу у ігровій кімнаті надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС-ки та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

Надалі, під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик.

"Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна", – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в ТРЦ Києва зі скаргами на отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулися жінка та чоловік, які працюють у цьому закладі, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. На місці працювало 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

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Теги: поліція, ТРЦ, Київ, підпал
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