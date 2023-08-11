На Волині директор фірми допоміг виїхати за кордон 14 чоловікам: як його покарали

На Волині директор фірми допоміг виїхати за кордон 14 чоловікам: як його покарали
Волинянин організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Вносячи у систему «Шлях» як водіїв, він допоміг незаконно виїхати за кордон 14 чоловікам, – пишуть Волинські новини, посилаючись на вирок Камінь-Каширського суду.

Як йдеться у вироку суду, підприємець Олександр Ш., авторизувавшись у системі «Шлях», подавав заявки на внесення військовозобов’язаних осіб до вказаної системи як водіїв ТОВ «Шатл Експерс», які не були працевлаштовані в товаристві. Після схвалення поданих заяв він повідомляв клієнтів про час та спосіб перетину державного кордону.

Протягом жовтня-листопада 2022 року 14 чоловіків у такий спосіб перетнули кордон через пункт пропуску «Угринів» та виїхали до Польщі.

На судовому засіданні Олександр Ш. свою вину повністю визнав. Також підтвердив, що сприяв незаконному перетину чоловіків через державний кордон України. На територію України вони так і не повернулися.

Врахувавши, що волинянин розкаявся та має інвалідність ІІ групи, суд присудив йому п’ять років позбавлення волі. Крім того, на два роки заборонив обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

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Теги: ухилянти, суд
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