На Волині судили ухилянта, який купив документи і намагався з ними перетнути кордон

На Волині судили ухилянта, який купив документи і намагався з ними перетнути кордон
Володимир-Волинський міський суд оштрафував уродженця Донецька за підроблення документів, які дають право на виїзд за кордон. Із фальшивками чоловіка затримали в пункті пропуску «Устилуг».

Як вказано у матеріалах справи, Данило Д. через Телеграм замовив у невстановленої особи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, де було вказано недостовірні дані про те, що він непридатний до проходження військової служби, передає ІА Волинські новини.

За «липу» чоловік за допомогою сервісу обміну криптовалют Binance заплатив $2000.

У листопаді 2023 року з підробленим документом Данило Д. хотів незаконно виїхати з України через пункт пропуску «Устилуг». Однак прикордонники виявили підробку та викликали поліцію.

У суді чоловік свою провину визнав та щиро розкаявся.

Враховуючи обставини справи, суддя визнав його винним та оштрафував на 25 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: ухилянти, суд
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