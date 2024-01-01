Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 січня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, якою буде погода в понеділок, 15 січня на Волині та у Луцьку.
Прогноз погоди опублікували у телеграмі Волинського обласного центру із гідрометеорології.
Так, 15 січня, на території Волинської області буде хмарно. Сніжитиме, вдень йтиме мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку вночі 2-4° морозу, вдень від 0-2° морозу.
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Прогноз погоди опублікували у телеграмі Волинського обласного центру із гідрометеорології.
Так, 15 січня, на території Волинської області буде хмарно. Сніжитиме, вдень йтиме мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Луцьку вночі 2-4° морозу, вдень від 0-2° морозу.
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