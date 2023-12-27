15 січня на Волині: гортаючи календар

15 січня день народження відзначає організатор масових заходів(на фото).вітає Євгена, а також іменнинників - Фому, Юліана, Варлама, Гаврила, Герасима, Івана, Михайла, Павла, Прохора, Олену та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.Цього дня 1870 року у селі Уховецьк Ковельського району народився художникНавчався у ковельського маляра-іконописця, у живописній майстерні Почаївської лаври, у Петербурзькій Академії мистецтв. Викладав малювання і креслення в навчальних закладах у Почаєві, Ковелі, на Тернопільщині.Підтримував стосунки з родиною, ілюстрував журнали «Рідний край» і «Молода Україна», які видавала Олена Пчілка. Працював над створенням ікон, брав участь у монументальних розписах українських храмів – Свято-Троїцької і Печерної церков Почаївської лаври.15 січня 2001 року було прийняте рішення Луцької міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька»– багаторічному директору Луцького підшипникового заводу. Володимир Меркулов був депутатом Луцької міської ради 17-20 скликань, членом виконавчого комітету.15 січня 2010 року у луцькому розважальному комплексі «Адреналін-сіті» відкрився новий сучасний кінотеатр, одна з зал якого демонструє фільми у 3D-форматі. До цього у Луцьку дивитися фільми у 3D-форматі не було можливості.15 січня 2012 року муніципальній дружині Луцька призначили нового начальника –15 січня в Україні і світі святкують День народження Вікіпедії.