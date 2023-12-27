15 січня на Волині: гортаючи календар

15 січня на Волині: гортаючи календар
15 січня день народження відзначає організатор масових заходів Євген Тихонов (на фото).

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає Євгена, а також іменнинників - Фому, Юліана, Варлама, Гаврила, Герасима, Івана, Михайла, Павла, Прохора, Олену та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

Цього дня 1870 року у селі Уховецьк Ковельського району народився художник Андроник Лазарчук.

Навчався у ковельського маляра-іконописця, у живописній майстерні Почаївської лаври, у Петербурзькій Академії мистецтв. Викладав малювання і креслення в навчальних закладах у Почаєві, Ковелі, на Тернопільщині.

Підтримував стосунки з родиною Лесі Українки, ілюстрував журнали «Рідний край» і «Молода Україна», які видавала Олена Пчілка. Працював над створенням ікон, брав участь у монументальних розписах українських храмів – Свято-Троїцької і Печерної церков Почаївської лаври.

15 січня 2001 року було прийняте рішення Луцької міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Луцька» Володимиру Меркулову – багаторічному директору Луцького підшипникового заводу. Володимир Меркулов був депутатом Луцької міської ради 17-20 скликань, членом виконавчого комітету.

15 січня 2010 року у луцькому розважальному комплексі «Адреналін-сіті» відкрився новий сучасний кінотеатр, одна з зал якого демонструє фільми у 3D-форматі. До цього у Луцьку дивитися фільми у 3D-форматі не було можливості.

15 січня 2012 року муніципальній дружині Луцька призначили нового начальника – Валентина Шпака.

15 січня в Україні і світі святкують День народження Вікіпедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині директор фірми допоміг виїхати за кордон 14 чоловікам: як його покарали
14 січень, 23:34
Евакуювали близько 200 людей: ТРЦ у Києві умисно підпалив 7-річний хлопчик
14 січень, 22:38
На Волині судили ухилянта, який купив документи і намагався з ними перетнути кордон
14 січень, 21:35
Ротавірусною інфекцією торік на Волині хворіли понад 300 дітей: що варто знати
14 січень, 20:32
Схожі новини
10 січня на Волині: гортаючи календар 10 січня на Волині: гортаючи календар
10 січень, 00:00
8 січня на Волині: гортаючи календар 8 січня на Волині: гортаючи календар
08 січень, 00:00
1 січня на Волині: гортаючи календар 1 січня на Волині: гортаючи календар
01 січень, 00:00
27 грудня на Волині: гортаючи календар 27 грудня на Волині: гортаючи календар
27 грудень, 2023, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині директор фірми допоміг виїхати за кордон 14 чоловікам: як його покарали
14 січень, 23:34
 0
Евакуювали близько 200 людей: ТРЦ у Києві умисно підпалив 7-річний хлопчик
14 січень, 22:38
 0
На Волині судили ухилянта, який купив документи і намагався з ними перетнути кордон
14 січень, 21:35
 0
Ротавірусною інфекцією торік на Волині хворіли понад 300 дітей: що варто знати
14 січень, 20:32
 0
Медіа
відео
1/8