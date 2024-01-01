Поїхав за машиною, тепер - на полігоні: волонтерам на кордоні вручають повістки





Про це розповів засновник групи компаній "Прайм" і керівник благодійного фонду "Незламні крила" Дмитро Леушкін в інтерв'ю



За його словами, раніше був зрозумілий перелік документів, з якими волонтерам можна було виїхати за кордон, однак зараз ситуація змінилася. На перетині кордону від них потребують довідки від військкомату, втім, якої саме форми - невідомо.



"Тих волонтерів, які вперше виїжджали за авто, взагалі не випускали, споряджали повісткою і відправляли в ТЦК. А тих, хто виїжджав не вперше – допитували, немов вони ДРГ-групи. (...) Мені відомий випадок, коли волонтер однієї з організацій їхав за машинами, а в підсумку зараз служить на полігоні в Житомирі", - розповів Леушкін.



Через заплутаність процедури перетину кордону, благодійний фонд "Незламні крила" припинив приганяти машини з-за кордону і поставляти їх на фронт.



На його думку, тепер "певний обсяг машин", які надходили на фронт, "точно загубиться".



"Автотранспорт – це витратний матеріал. Ці машини постійно ламаються, вибухають, виходять з ладу. Вони можуть служити довго, а можуть бути знищені за один день. Техніки на війні багато не буває. На ній виїжджають сапери, відбувається вивезення поранених, антидронова діяльність. Ті, хто запускають дрони, теж на позашляховиках виїжджають", - зауважує волонтер.



Варто додати, що офіційних змін щодо перетинку кордону волонтерами із України не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тепер волонтерами, які виїжджають за кордон за машинами для ЗСУ, необхідно отримати довідку від ТЦК.Про це розповів засновник групи компаній "Прайм" і керівник благодійного фонду "Незламні крила"в інтерв'ю УНІАН За його словами, раніше був зрозумілий перелік документів, з якими волонтерам можна було виїхати за кордон, однак зараз ситуація змінилася. На перетині кордону від них потребують довідки від військкомату, втім, якої саме форми - невідомо."Тих волонтерів, які вперше виїжджали за авто, взагалі не випускали, споряджали повісткою і відправляли в ТЦК. А тих, хто виїжджав не вперше – допитували, немов вони ДРГ-групи. (...) Мені відомий випадок, коли волонтер однієї з організацій їхав за машинами, а в підсумку зараз служить на полігоні в Житомирі", - розповів Леушкін.Через заплутаність процедури перетину кордону, благодійний фонд "Незламні крила" припинив приганяти машини з-за кордону і поставляти їх на фронт.На його думку, тепер "певний обсяг машин", які надходили на фронт, "точно загубиться"."Автотранспорт – це витратний матеріал. Ці машини постійно ламаються, вибухають, виходять з ладу. Вони можуть служити довго, а можуть бути знищені за один день. Техніки на війні багато не буває. На ній виїжджають сапери, відбувається вивезення поранених, антидронова діяльність. Ті, хто запускають дрони, теж на позашляховиках виїжджають", - зауважує волонтер.Варто додати, що офіційних змін щодо перетинку кордону волонтерами із України не було.

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