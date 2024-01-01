У громаді на Волині безробітних залучатимуть до волонтерства
Сьогодні, 05:12
Результативно пройшла зустріч голови Дубівської сільської ради Романа Троцюка й в .о. директора Ковельської філії Волинського обласного центру зайнятості Олександра Чорного.
Мова йшла про організацію суспільно корисних та громадських робіт на території громади. Саме про залучення безробітних до таких видів робіт, як плетіння маскувальних сіток для потреб Збройних сил України, пошиття й ремонт військового одягу та амуніції, формування гуманітарного вантажу й фасування харчових наборів для захисників.
Про це інформує Ковельська філія Волинського обласного центру зайнятості.
Жителі Дубівської громади активно долучаються до зібрання усього необхідного нашим воїнам. Бо направду, людська щедрість, доброта захоплює і вселяє віру, що таку націю не здолати.
Обговорили активні програми служби зайнятості, якими можуть скористатися суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території Дубівської громади:
про урядову грантову програму «Власна справа» для започаткування або розвитку власного бізнесу;
надання послуг учасникам бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та порядок реєстрації їх у службі зайнятості;
компенсацію роботодавцям фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю I-II груп. Адже через війну у нашій країні зростає кількість таких людей і більшість з них працездатного віку, які мають можливість та бажання продовжувати працювати.
У таких напрямках організовуваттметься співпраця із Дубівською громадою у 2024 році.
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Мова йшла про організацію суспільно корисних та громадських робіт на території громади. Саме про залучення безробітних до таких видів робіт, як плетіння маскувальних сіток для потреб Збройних сил України, пошиття й ремонт військового одягу та амуніції, формування гуманітарного вантажу й фасування харчових наборів для захисників.
Про це інформує Ковельська філія Волинського обласного центру зайнятості.
Жителі Дубівської громади активно долучаються до зібрання усього необхідного нашим воїнам. Бо направду, людська щедрість, доброта захоплює і вселяє віру, що таку націю не здолати.
Обговорили активні програми служби зайнятості, якими можуть скористатися суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території Дубівської громади:
про урядову грантову програму «Власна справа» для започаткування або розвитку власного бізнесу;
надання послуг учасникам бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та порядок реєстрації їх у службі зайнятості;
компенсацію роботодавцям фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю I-II груп. Адже через війну у нашій країні зростає кількість таких людей і більшість з них працездатного віку, які мають можливість та бажання продовжувати працювати.
У таких напрямках організовуваттметься співпраця із Дубівською громадою у 2024 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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