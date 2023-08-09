Вчився дихати, ковтати, жувати: як приходить реабілітація бійця у Луцьку

Вчився дихати, ковтати, жувати: як приходить реабілітація бійця у Луцьку
33-річний Ігор Харкевич від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Мав декілька контузій та після них все одно повертався до хлопців в окопи.

Важке поранення — черепно-мозкову травму отримав 24 червня 2023 року у Вугледарі Донецької області, розповіла Суспільному мама бійця Валентина Березюк.

Попри те, що має шістьох дітей, відколи Ігор отримав поранення, весь час проводить із сином. Майже чотири місяці вони на реабілітації у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни.

"Богу дякувати, що він лишився живий, що хлопці його витягли. Зразу він в Краматорську був, потім у Дніпрі. Лікарі мене до нього не пустили. А вже у Вінниці мене пропустили в реанімацію. Він дуже довго в комі був", – розповідає мама.

До повномасштабної війни Ігор Харкевич працював на сільськогосподарському підприємстві та виробництві меблів. Сім’я родом із Волині, останнім часом проживали у селі Торки Львівської області, розповідає мама Валентина Березюк.

"На другий день повномасштабного вторгнення приїхали в село з сільської ради і сказали, що треба хлопців. Їх пішло тільки двоє із села нашого. І так він додому вже не повернувся", – розповідає жінка.

На фронті Ігор Харкевич був кулеметником. Мав позивний "Гайтавер".

"Позивний у нього був такий, бо він великий, високий. Стріляв він із кулемета, він мав свою назву – "покемон". Хлопці йому про це нагадували. На жаль, він пам’ятає не все поки, але я бачу, що він згадує", — розповідає Валентина Березюк.

З перших днів фізичної реабілітації у госпіталі ветеранів війни з Ігорем Харкевичем працює ерготерапевтка Марина Тарасюк. Розповідає, що стан пацієнта був дуже важким. Завдяки наполегливій щоденній праці вдалося здобути певні навички, поліпшити фізичний стан.

"Ішли афазії – це порушення мовлення і також була в нас дисфагія – порушення ковтання. Ми вчились заново ковтати, ми вчилися правильно дихати. Ми почали їсти лівою рукою, перевчились, тому що в нас проблеми із правою", – каже Марина Тарасюк.

Фізична терапевтка Вероніка Кондзерська також працює з Ігорем Харкевичем з літа 2023 року.

"Починали ми помаленьку сідати, тоді вставати, на крісло – і на вулицю. Дуже любить на вулицю Ігор виїжджати. Спочатку сиділи по 20-30 хвилин, а потім і годинами. Пізніше почали забирати в зал – крутити мотопед, займатися з гантельками", — каже фізична терапевтка.

Подальше лікування Ігоря Харкевича планується у нейрохірургії обласної клінічної лікарні, — розповів Суспільному лікар-нейрохірург Іван Бобрик.

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Теги: реабілітація, військові, Луцьк
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