На Волині чоловік викрав у товариша авто і потрапив на ньому у ДТП: як його покарав суд

На Волині чоловік викрав у товариша авто і потрапив на ньому у ДТП: як його покарав суд
У селі на Турійщині п’яний чоловік поцупив авто товариша та потрапив на ньому в ДТП, унаслідок якого машина згоріла.

За це Турійський районний суд присудив чоловіку три роки тюрми, але замінив покарання іспитовим строком, передає ІА Волинські новини.

Інцидент стався 14 жовтня 2023 року в селі Гаруша. Місцевий житель Костянтин К. того дня разом зі знайомим вживали алкогольні напої у місцевому магазині. Згодом чоловік сказав, що йде додому. Проте коли вийшов з магазину, то побачив на узбіччі ВАЗ товариша. Скориставшись тим, що власник залишив ключ у замку запалювання, обвинувачений завів авто та поїхав у сусіднє село.

Проте далеко заїхати йому не вдалося: виїхавши з села, чоловік заснув за кермом та з'їхав у кювет. Внаслідок пошкоджень авто загорілося.

Власник автівки, своєю чергою, у суді розповів, що побачив пропажу через 15 хвилин після того, як знайомий пішов додому. Згодом, знайшовши Костянтина К. біля будинку культури, він побачив червоне сяйво за селом: то горів його автомобіль. Чоловік зазначив, що претензій до обвинуваченого не має, бо той повністю відшкодував йому збитки.

Суд визнав Костянтина К. винним і призначив йому чотири роки в’язниці, але замінив покарання на три роки іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автоугон, ДТП, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:00
Російським окупантам із 108-го десантно-штурмового полку систематично видають наркотики та психотропи, – Генштаб
Сьогодні, 08:49
На Волині чоловік викрав у товариша авто і потрапив на ньому у ДТП: як його покарав суд
Сьогодні, 08:20
Вчився дихати, ковтати, жувати: як приходить реабілітація бійця у Луцьку
Сьогодні, 07:11
У громаді на Волині безробітних залучатимуть до волонтерства
Сьогодні, 05:12
Схожі новини
У Луцьку водій тягача збив жінку: як його покарали У Луцьку водій тягача збив жінку: як його покарали
02 січень, 07:16
Судили лучанку, яка збила мотоцикліста: яке покарання їй обрали Судили лучанку, яка збила мотоцикліста: яке покарання їй обрали
25 грудень, 2023, 01:30
У Луцькому районі водійка Skoda збила на смерть мотоцикліста: як її покарали У Луцькому районі водійка Skoda збила на смерть мотоцикліста: як її покарали
08 жовтень, 2023, 22:30
Лучанин збив на смерть 47-річного велосипедиста – його судитимуть Лучанин збив на смерть 47-річного велосипедиста – його судитимуть
06 вересень, 2023, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники за добу ліквідували ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Російським окупантам із 108-го десантно-штурмового полку систематично видають наркотики та психотропи, – Генштаб
Сьогодні, 08:49
 0
На Волині чоловік викрав у товариша авто і потрапив на ньому у ДТП: як його покарав суд
Сьогодні, 08:20
 0
Вчився дихати, ковтати, жувати: як приходить реабілітація бійця у Луцьку
Сьогодні, 07:11
 0
Медіа
відео
1/8