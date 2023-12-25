На Волині чоловік викрав у товариша авто і потрапив на ньому у ДТП: як його покарав суд
Сьогодні, 08:20
У селі на Турійщині п’яний чоловік поцупив авто товариша та потрапив на ньому в ДТП, унаслідок якого машина згоріла.
За це Турійський районний суд присудив чоловіку три роки тюрми, але замінив покарання іспитовим строком, передає ІА Волинські новини.
Інцидент стався 14 жовтня 2023 року в селі Гаруша. Місцевий житель Костянтин К. того дня разом зі знайомим вживали алкогольні напої у місцевому магазині. Згодом чоловік сказав, що йде додому. Проте коли вийшов з магазину, то побачив на узбіччі ВАЗ товариша. Скориставшись тим, що власник залишив ключ у замку запалювання, обвинувачений завів авто та поїхав у сусіднє село.
Проте далеко заїхати йому не вдалося: виїхавши з села, чоловік заснув за кермом та з'їхав у кювет. Внаслідок пошкоджень авто загорілося.
Власник автівки, своєю чергою, у суді розповів, що побачив пропажу через 15 хвилин після того, як знайомий пішов додому. Згодом, знайшовши Костянтина К. біля будинку культури, він побачив червоне сяйво за селом: то горів його автомобіль. Чоловік зазначив, що претензій до обвинуваченого не має, бо той повністю відшкодував йому збитки.
Суд визнав Костянтина К. винним і призначив йому чотири роки в’язниці, але замінив покарання на три роки іспитового строку.
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За це Турійський районний суд присудив чоловіку три роки тюрми, але замінив покарання іспитовим строком, передає ІА Волинські новини.
Інцидент стався 14 жовтня 2023 року в селі Гаруша. Місцевий житель Костянтин К. того дня разом зі знайомим вживали алкогольні напої у місцевому магазині. Згодом чоловік сказав, що йде додому. Проте коли вийшов з магазину, то побачив на узбіччі ВАЗ товариша. Скориставшись тим, що власник залишив ключ у замку запалювання, обвинувачений завів авто та поїхав у сусіднє село.
Проте далеко заїхати йому не вдалося: виїхавши з села, чоловік заснув за кермом та з'їхав у кювет. Внаслідок пошкоджень авто загорілося.
Власник автівки, своєю чергою, у суді розповів, що побачив пропажу через 15 хвилин після того, як знайомий пішов додому. Згодом, знайшовши Костянтина К. біля будинку культури, він побачив червоне сяйво за селом: то горів його автомобіль. Чоловік зазначив, що претензій до обвинуваченого не має, бо той повністю відшкодував йому збитки.
Суд визнав Костянтина К. винним і призначив йому чотири роки в’язниці, але замінив покарання на три роки іспитового строку.
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