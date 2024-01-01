Курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:00
15 січня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.30, а продають за 42.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 9.80.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як слідкувати за курсом долара в Україні
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.30, а продають за 42.88.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 9.80.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як слідкувати за курсом долара в Україні
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