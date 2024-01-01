Курс валют у Луцьку на 15 січня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 42.30, а продають за 42.88.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 9.80.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як слідкувати за курсом долара в Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 січня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.00.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 42.30, а продають за 42.88.Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 9.80.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію