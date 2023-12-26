Захисники за добу ліквідували ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 370980 (+980) осіб,
– танків - 6089 (+14),
– бойових броньованих машин - 11322 (+20),
– артилерійських систем - 8771 (+24),
– РСЗВ - 958 (+1),
– засоби ППО - 650 (+2),
– літаків - 329 (+0) од,
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4),
– крилаті ракети - 1815 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31),
– спеціальна техніка - 1356 (+3).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 370980 (+980) осіб,
– танків - 6089 (+14),
– бойових броньованих машин - 11322 (+20),
– артилерійських систем - 8771 (+24),
– РСЗВ - 958 (+1),
– засоби ППО - 650 (+2),
– літаків - 329 (+0) од,
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4),
– крилаті ракети - 1815 (+1),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31),
– спеціальна техніка - 1356 (+3).
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Захисники за добу ліквідували ще 980 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:00
Російським окупантам із 108-го десантно-штурмового полку систематично видають наркотики та психотропи, – Генштаб
Сьогодні, 08:49
На Волині чоловік викрав у товариша авто і потрапив на ньому у ДТП: як його покарав суд
Сьогодні, 08:20