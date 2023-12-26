Захисники за добу ліквідували ще 980 російських окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 980 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 370980 (+980) осіб,

– танків - 6089 (+14),

– бойових броньованих машин - 11322 (+20),

– артилерійських систем - 8771 (+24),

– РСЗВ - 958 (+1),

– засоби ППО - 650 (+2),

– літаків - 329 (+0) од,

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4),

– крилаті ракети - 1815 (+1),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31),

– спеціальна техніка - 1356 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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