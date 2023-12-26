Захисники за добу ліквідували ще 980 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 370980 (+980) осіб,



– танків - 6089 (+14),



– бойових броньованих машин - 11322 (+20),



– артилерійських систем - 8771 (+24),



– РСЗВ - 958 (+1),



– засоби ППО - 650 (+2),



– літаків - 329 (+0) од,



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4),



– крилаті ракети - 1815 (+1),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31),



– спеціальна техніка - 1356 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 980 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 370980 (+980) осіб,– танків - 6089 (+14),– бойових броньованих машин - 11322 (+20),– артилерійських систем - 8771 (+24),– РСЗВ - 958 (+1),– засоби ППО - 650 (+2),– літаків - 329 (+0) од,– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6865 (+4),– крилаті ракети - 1815 (+1),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 11698 (+31),– спеціальна техніка - 1356 (+3).Дані уточнюються.

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