На Волині горів гуртожиток коледжу: евакуювали 90 дітей





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



Вогнеборці оперативно провели розвідку пожежі, для запобігання травмування продуктами горіння учнів вогнеборці організували евакуацію по сходовій клітині з гуртожитку 90 дітей.



Загорання в сантехнічному приміщенні ліквідували водяним стволом.

Після оперативних дій вогнеборців учні повернулись в гуртожиток.



Постраждалих немає.



Імовірна причина пожеж- коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 січня, о 06:24 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В.Сулька Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини.Вогнеборці оперативно провели розвідку пожежі, для запобігання травмування продуктами горіння учнів вогнеборці організували евакуацію по сходовій клітині з гуртожитку 90 дітей.Загорання в сантехнічному приміщенні ліквідували водяним стволом.Після оперативних дій вогнеборців учні повернулись в гуртожиток.Постраждалих немає.Імовірна причина пожеж- коротке замикання електромережі.

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