На Волині горів гуртожиток коледжу: евакуювали 90 дітей

На Волині горів гуртожиток коледжу: евакуювали 90 дітей
Сьогодні, 15 січня, о 06:24 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В.Сулька Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Вогнеборці оперативно провели розвідку пожежі, для запобігання травмування продуктами горіння учнів вогнеборці організували евакуацію по сходовій клітині з гуртожитку 90 дітей.

Загорання в сантехнічному приміщенні ліквідували водяним стволом.
Після оперативних дій вогнеборців учні повернулись в гуртожиток.

Постраждалих немає.
На Волині горів гуртожиток коледжу: евакуювали 90 дітей

Імовірна причина пожеж- коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, гуртожиток, пожежа
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