Німеччина готується до війни з росією в лютому, – ЗМІ





Про це пише Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу, повідомляє



У секретному документі, призначеному тільки для службового користування, Міноборони Німеччини детально описує можливий конфлікт між росією і НАТО. Кульмінацією стає розміщення солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.



Bild описує сценарій із документа, але з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ.



Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року: Росія запускає чергову хвилю мобілізації після чого починає весняний наступ в Україні з подальшою атакою Росії на країни Балтії в липні. Передбачаються також кібератаки та інші форми гібридної війни.



Згідно зі сценарієм, напруженість може сягнути піку в жовтні з перекиданням військ і ракет Росії в Калінінград. Після виборів у США, коли країна може залишитися без лідера, росія, з підтримкою Білорусі, може повторити вторгнення 2014 року в Україну на території НАТО.



Сценарій закінчується 30 днів після "дня Х", коли НАТО перекидає значні військові сили, включно з Бундесвером, на східний фланг. Однак питання про те, чи буде Росія стримана НАТО, залишається відкритим у сценарії.



Раніше Bild із посиланням на джерела в розвідці писало, що Кремль планує на "фіктивні переговори", продовжуючи проводити наступальні операції. Зазначається, що у Путіна є план провести перемовни типу "Мінських угод", проте далі вести війну проти України.



Речниця МЗС росії Марія Захарова прокоментувала матеріал. "Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", - сказала вона.



Зазначимо, що російське керівництво напередодні повномасштабного вторгнення в Україну заперечувало наміри нападати, і вже майже два роки називає війну "спеціальною воєнною операцією".



Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав Захід розробити довгострокову стратегію стримування росії, оскільки Москва шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабної війни проти України. Каріньш зазначив, що росія має імперіалістичну ідеологію, тому загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо Україна вийде на кордони 1991 року.



Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен також говорила, що росія після путіна може стати ще гіршою, ніж зараз. Постійний представник росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов наприкінці минулого року заявив, що "Фінляндія “першою постраждає” у разі ескалації з НАТО".



Водночас, президент Литви вважає ймовірність нападу рф на країни НАТО невеликою.



Під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що росія “воюватиме щонайменше п’ять років” в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної атаки з боку росії на східний фланг НАТО в лютому вже цього року.Про це пише Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу, повідомляє LB.ua У секретному документі, призначеному тільки для службового користування, Міноборони Німеччини детально описує можливий конфлікт між росією і НАТО. Кульмінацією стає розміщення солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.Bild описує сценарій із документа, але з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ.Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року: Росія запускає чергову хвилю мобілізації після чого починає весняний наступ в Україні з подальшою атакою Росії на країни Балтії в липні. Передбачаються також кібератаки та інші форми гібридної війни.Згідно зі сценарієм, напруженість може сягнути піку в жовтні з перекиданням військ і ракет Росії в Калінінград. Після виборів у США, коли країна може залишитися без лідера, росія, з підтримкою Білорусі, може повторити вторгнення 2014 року в Україну на території НАТО.Сценарій закінчується 30 днів після "дня Х", коли НАТО перекидає значні військові сили, включно з Бундесвером, на східний фланг. Однак питання про те, чи буде Росія стримана НАТО, залишається відкритим у сценарії.Раніше Bild із посиланням на джерела в розвідці писало, що Кремль планує на "фіктивні переговори", продовжуючи проводити наступальні операції. Зазначається, що у Путіна є план провести перемовни типу "Мінських угод", проте далі вести війну проти України.Речниця МЗС росіїпрокоментувала матеріал. "Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", - сказала вона.Зазначимо, що російське керівництво напередодні повномасштабного вторгнення в Україну заперечувало наміри нападати, і вже майже два роки називає війну "спеціальною воєнною операцією".Міністр закордонних справ Латвіїзакликав Захід розробити довгострокову стратегію стримування росії, оскільки Москва шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабної війни проти України. Каріньш зазначив, що росія має імперіалістичну ідеологію, тому загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо Україна вийде на кордони 1991 року.Очільниця МЗС Фінляндіїтакож говорила, що росія після путіна може стати ще гіршою, ніж зараз. Постійний представник росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов наприкінці минулого року заявив, що "Фінляндія “першою постраждає” у разі ескалації з НАТО".Водночас, президент Литви вважає ймовірність нападу рф на країни НАТО невеликою.Під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року путін сказав китайському лідеру, що росія “воюватиме щонайменше п’ять років” в Україні.

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