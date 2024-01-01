Зупинилося серце Героя з Волині Василя Богайчука

Зупинилося серце Героя з Волині Василя Богайчука
Відійшов у вічність житель села Карасин, Захисник України, Богайчук Василь Панасович, 1969 року народження.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

Василь Панасович проходив службу за контрактом з травня 2020 року, а з лютого 2022 року був мобілізовний до лав Збройних сил України. Воїн захищав Україну та кожного з нас, був у найгарячіших точках, але за станом здоров'я був демобілізований в травні 2023 року.

"Вчора, 14 січня перестало битись серце воїна. Висловлюємо щирі співчуття сестрі, дітям та всій родині. Прощання з воїном відбудеться, сьогодні о 12 год. біля рідної домівки", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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