Зупинилося серце Героя з Волині Василя Богайчука

Богайчук Василь Панасович, 1969 року народження.



Про це



Василь Панасович проходив службу за контрактом з травня 2020 року, а з лютого 2022 року був мобілізовний до лав Збройних сил України. Воїн захищав Україну та кожного з нас, був у найгарячіших точках, але за станом здоров'я був демобілізований в травні 2023 року.



"Вчора, 14 січня перестало битись серце воїна. Висловлюємо щирі співчуття сестрі, дітям та всій родині. Прощання з воїном відбудеться, сьогодні о 12 год. біля рідної домівки", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відійшов у вічність житель села Карасин, Захисник України,, 1969 року народження.Про це повідомили у Прилісненській громаді.Василь Панасович проходив службу за контрактом з травня 2020 року, а з лютого 2022 року був мобілізовний до лав Збройних сил України. Воїн захищав Україну та кожного з нас, був у найгарячіших точках, але за станом здоров'я був демобілізований в травні 2023 року."Вчора, 14 січня перестало битись серце воїна. Висловлюємо щирі співчуття сестрі, дітям та всій родині. Прощання з воїном відбудеться, сьогодні о 12 год. біля рідної домівки", - йдеться в повідомленні.

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