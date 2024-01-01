Зупинилося серце Героя з Волині Василя Богайчука
Сьогодні, 10:40
Відійшов у вічність житель села Карасин, Захисник України, Богайчук Василь Панасович, 1969 року народження.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Василь Панасович проходив службу за контрактом з травня 2020 року, а з лютого 2022 року був мобілізовний до лав Збройних сил України. Воїн захищав Україну та кожного з нас, був у найгарячіших точках, але за станом здоров'я був демобілізований в травні 2023 року.
"Вчора, 14 січня перестало битись серце воїна. Висловлюємо щирі співчуття сестрі, дітям та всій родині. Прощання з воїном відбудеться, сьогодні о 12 год. біля рідної домівки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Василь Панасович проходив службу за контрактом з травня 2020 року, а з лютого 2022 року був мобілізовний до лав Збройних сил України. Воїн захищав Україну та кожного з нас, був у найгарячіших точках, але за станом здоров'я був демобілізований в травні 2023 року.
"Вчора, 14 січня перестало битись серце воїна. Висловлюємо щирі співчуття сестрі, дітям та всій родині. Прощання з воїном відбудеться, сьогодні о 12 год. біля рідної домівки", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зупинилося серце Героя з Волині Василя Богайчука
Сьогодні, 10:40
На Волині автівка з'їхала у кювет і перекинулася
Сьогодні, 10:20
Німеччина готується до війни з росією в лютому, – ЗМІ
Сьогодні, 10:10
На Волині батько знайшов сина у хаті на підлозі з ножем у серці
Сьогодні, 09:47
На Волині горів гуртожиток коледжу: евакуювали 90 дітей
Сьогодні, 09:42