На Волині автівка з'їхала у кювет і перекинулася





Як стало відомо



У машині перебувало троє хлопців, двоє втекли, третій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, відмовився від огляду і допомоги медиків.



На місці працювала швидка і поліція.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Нуйно Камінь-Каширського району легковик з'їхав у кювет і перекинувся.Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини , ДТП сталася близько 22 години 14 січня.У машині перебувало троє хлопців, двоє втекли, третій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, відмовився від огляду і допомоги медиків.На місці працювала швидка і поліція.

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