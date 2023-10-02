На Волині автівка з'їхала у кювет і перекинулася
Сьогодні, 10:20
У селі Нуйно Камінь-Каширського району легковик з'їхав у кювет і перекинувся.
Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини, ДТП сталася близько 22 години 14 січня.
У машині перебувало троє хлопців, двоє втекли, третій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, відмовився від огляду і допомоги медиків.
На місці працювала швидка і поліція.
Фото - ілюстративне.
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Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини, ДТП сталася близько 22 години 14 січня.
У машині перебувало троє хлопців, двоє втекли, третій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, відмовився від огляду і допомоги медиків.
На місці працювала швидка і поліція.
Фото - ілюстративне.
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