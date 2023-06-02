На Рівненщині СБУ затримала білоруса-«вагнерівця», який готував удари рф, що мали знеструмити Київ

На Рівненщині СБУ затримала білоруса-«вагнерівця», який готував удари рф, що мали знеструмити Київ
Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угруповання «Вагнер», якого російська воєнна розвідка (відома як гру) «закинула» в Україну для проведення диверсій.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Він отримав завдання прибути з білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак рф по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території рб.

З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.

Унаслідок чого зловмисника було затримано «на гарячому»: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Як встановило розслідування, затриманим є громадянин білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру.

З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.
На Рівненщині СБУ затримала білоруса-«вагнерівця», який готував удари рф, що мали знеструмити Київ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 113 (диверсія);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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Теги: Білорусь, вагнерівець, СБУ
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