На Рівненщині СБУ затримала білоруса-«вагнерівця», який готував удари рф, що мали знеструмити Київ





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Він отримав завдання прибути з білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак рф по енергетичній інфраструктурі нашої держави.



Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території рб.



З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.



Унаслідок чого зловмисника було затримано «на гарячому»: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.



За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.



Як встановило розслідування, затриманим є громадянин білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру.



З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.



На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.



Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



ст. 113 (диверсія);



ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угруповання «Вагнер», якого російська воєнна розвідка (відома як гру) «закинула» в Україну для проведення диверсій.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Він отримав завдання прибути з білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак рф по енергетичній інфраструктурі нашої держави.Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території рб.З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.Унаслідок чого зловмисника було затримано «на гарячому»: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.Як встановило розслідування, затриманим є громадянин білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру.З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:ст. 113 (диверсія);ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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