Нагородили медиків Волинської тероборони
Сьогодні, 11:21
Військовослужбовці медичної роти 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ отримали відзнаки.
Про це в телеграмі повідомляє військова частина.
Командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук вручив бригадні відзнаки персоналу медичної роти, а також бійцям, які відзначилися під час відбиття ворожих штурмів, а зараз проходять лікування.
«Волинські тероборонівці мають можливість одержати якісну медичну допомогу безпосередньо в бригаді», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.
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Про це в телеграмі повідомляє військова частина.
Командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук вручив бригадні відзнаки персоналу медичної роти, а також бійцям, які відзначилися під час відбиття ворожих штурмів, а зараз проходять лікування.
«Волинські тероборонівці мають можливість одержати якісну медичну допомогу безпосередньо в бригаді», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.
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