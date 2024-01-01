Нагородили медиків Волинської тероборони

Нагородили медиків Волинської тероборони
Військовослужбовці медичної роти 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ отримали відзнаки.

Про це в телеграмі повідомляє військова частина.

Командир 100 обр ТрО, полковник Руслан Ткачук вручив бригадні відзнаки персоналу медичної роти, а також бійцям, які відзначилися під час відбиття ворожих штурмів, а зараз проходять лікування.
Нагородили медиків Волинської тероборони

«Волинські тероборонівці мають можливість одержати якісну медичну допомогу безпосередньо в бригаді», - йдеться у повідомленні.
Нагородили медиків Волинської тероборони

Нагадаємо, Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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