Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Маневичанин Богдан Кушнерук отримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це повідомили у громаді.

Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100 обр ТрО, заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом. Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф. Усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України.
Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

"Приємно відзначити, що серед нагороджених і маневичанин Богдан Кушнерук, який отримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Богдан Олегович з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю від ворога.
Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Вітаємо нашого мужнього земляка з заслуженою нагородою, дякуємо за захист та чекаємо з перемогою додому!" - наголошують у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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