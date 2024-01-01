Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 11:50
Маневичанин Богдан Кушнерук отримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про це повідомили у громаді.
Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100 обр ТрО, заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом. Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф. Усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України.
"Приємно відзначити, що серед нагороджених і маневичанин Богдан Кушнерук, який отримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
Богдан Олегович з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю від ворога.
Вітаємо нашого мужнього земляка з заслуженою нагородою, дякуємо за захист та чекаємо з перемогою додому!" - наголошують у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100 обр ТрО, заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом. Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф. Усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України.
"Приємно відзначити, що серед нагороджених і маневичанин Богдан Кушнерук, який отримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
Богдан Олегович з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю від ворога.
Вітаємо нашого мужнього земляка з заслуженою нагородою, дякуємо за захист та чекаємо з перемогою додому!" - наголошують у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку дві вантажівки застрягли у снігу
Сьогодні, 12:15
Офіційно: ЗСУ знищили 2 російські літаки
Сьогодні, 11:53
Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 11:50
Нагородили медиків Волинської тероборони
Сьогодні, 11:21
Наєв показав тренування ЗСУ на Волині
Сьогодні, 11:04