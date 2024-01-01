Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ

Богдан Кушнерук отримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Про це



Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100 обр ТрО, заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом. Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф. Усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України.



"Приємно відзначити, що серед нагороджених і маневичанин Богдан Кушнерук, який отримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.



Богдан Олегович з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю від ворога.



Вітаємо нашого мужнього земляка з заслуженою нагородою, дякуємо за захист та чекаємо з перемогою додому!" - наголошують у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневичанинотримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил УкраїниПро це повідомили у громаді.Командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковниквідвідав підрозділи 100 обр ТрО, заслухав доповідь щодо ситуації в смузі оброни бригади та поспілкувався з особовим складом. Подякувавши за успішне виконання бойових завдань, генерал-полковник Сирський вручив бійцям нагороди за мужність і героїзм, виявлені при відбитті збройної агресії рф. Усі підрозділи Волинської бригади тероборони з початку весни 2023 року перебувають на сході України."Приємно відзначити, що серед нагороджених і маневичанин Богдан Кушнерук, який отримав почесну відзнаку «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.Почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.Богдан Олегович з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю від ворога.Вітаємо нашого мужнього земляка з заслуженою нагородою, дякуємо за захист та чекаємо з перемогою додому!" - наголошують у громаді.

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