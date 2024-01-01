Офіційно: ЗСУ знищили 2 російські літаки

Офіційно: ЗСУ знищили 2 російські літаки
Ворожі літаки – дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 – знищили ЗСУ.

Про це в телеграмі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! Слава Україні!» - зазначив головком ЗСУ.



Нагадаємо, командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
Сьогодні, 12:19
У Луцьку дві вантажівки застрягли у снігу
Сьогодні, 12:15
Офіційно: ЗСУ знищили 2 російські літаки
Сьогодні, 11:53
Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 11:50
Нагородили медиків Волинської тероборони
Сьогодні, 11:21
Схожі новини
Наєв показав тренування ЗСУ на Волині Наєв показав тренування ЗСУ на Волині
Сьогодні, 11:04
Із Луцька на фронт передали дрони і зарядні станції Із Луцька на фронт передали дрони і зарядні станції
12 січень, 14:41
Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині
11 січень, 18:30
Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн Селяни на Волині зібрали для ЗСУ 80 тис грн
10 січень, 18:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
Сьогодні, 12:19
 0
У Луцьку дві вантажівки застрягли у снігу
Сьогодні, 12:15
 0
Офіційно: ЗСУ знищили 2 російські літаки
Сьогодні, 11:53
 0
Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 11:50
 0
Нагородили медиків Волинської тероборони
Сьогодні, 11:21
 0
Медіа
відео
1/8