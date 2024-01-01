Офіційно: ЗСУ знищили 2 російські літаки





Про це в телеграмі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.



«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! Слава Україні!» - зазначив головком ЗСУ.







Нагадаємо, командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворожі літаки – дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 – знищили ЗСУ.Про це в телеграмі повідомив Головнокомандувач ЗСУВоїни Повітряних Сил Збройних Сил Українидальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! Слава Україні!» - зазначив головком ЗСУ.Нагадаємо, командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.

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