Офіційно: ЗСУ знищили 2 російські літаки
Сьогодні, 11:53
Ворожі літаки – дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22 – знищили ЗСУ.
Про це в телеграмі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! Слава Україні!» - зазначив головком ЗСУ.
Нагадаємо, командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.
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Про це в телеграмі повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
«Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! Слава Україні!» - зазначив головком ЗСУ.
Нагадаємо, командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський відвідав підрозділи 100-ої окремої бригади ТрО.
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