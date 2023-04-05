Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря

У Волинській області протягом минулого року було виписано 450 тисяч електронних рецептів за програмою «Доступні ліки». 3а погашеними рецептами аптеки області отримали 48 мільйонів гривень від НСЗУ.Про це стало відомо під час пресконференції голови Національної служби здоров’я Україниу Луцьку.Як повідомив начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА, станом на початок січня у Волинській області 409 аптеки є учасницями програми.зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак.Посадовиця нагадала, що наразі за програмою реімбурсації «Доступні ліки» безкоштовно у аптеках можна отримати медичні препарати за рецептом лікаря від:- серцево-судинних захворювань;- діабету 2-го типу;- цукрового та нецукрового діабету;- бронхіальної астми;- епілепсії;- розладів психіки та поведінки;- хронічного обструктивного захворювання легенів;- хвороби Паркінсона;- імуносупресивні препарати.Наталія Гусак зауважила, що у серпні 2023 року список поповнили знеболювальні для паліативних хворих, а із жовтня додані тест-смужки для визначення рівня глюкози у крові.Цьогоріч перелік доступних ліків стане ще більшим, як і розшириться перелік послуг. Зокрема, як анонсувала очільниця Національної служби здоров’я України, мешканці сільських територій зможуть отримувати ліки також через «Укрпошту».