«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ

«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ
Працівники СБУ викрили у Миколаєві фрілансерку, яка придумувала антиукраїнські фейки для проросійських Телеграм-каналів.

Про це в телеграмі пише СБУ.

Служба безпеки викрила у Миколаєві ще одну поплічницю головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру), яка поширювала в інтернеті провокативні матеріали на користь країни-агресора.

На замовлення окупантів зловмисниця власноруч готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політику кремля та дискредитувала командування Сил оборони України.
«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ

У таких публікаціях фігурантка намагалась максимально героїзувати російських окупантів і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором з гру, а потім «розганяла» їх через мережу спеціально створених Телеграм-каналів.

Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тис. користувачів, які майже щодня отримували нову «порцію» фейків від ворожої пропагандистки.

У такий спосіб агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у прифронтовому регіоні України.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та затримали її у власному помешканні.
«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ

За даними слідства, прихильницею рашизму виявилась 42-річна місцева фрілансерка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення рф готувала «замовні» дописи для проросійських політсил.

Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб рф, яка влітку 2023 року дистанційно залучила жінку до співпраці.

Для виконання завдань російського гру фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» у контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників.
«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ

Для маскування злочинних дій вона періодично змінювала нік-нейм та зображення у профілі, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації.

За кожну публікацію зловмисниця отримувала з росії грошову «винагороду».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білоруських військових відправили до росії переймати досвід окупантів у війні проти України
Сьогодні, 12:45
«Доступні ліки» можна буде отримати через «Укрпошту»
Сьогодні, 12:40
«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ
Сьогодні, 12:31
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
Сьогодні, 12:19
У Луцьку дві вантажівки застрягли у снігу
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Підозру від СБУ за пособництво окупантам отримав митрополит УПЦ МП Підозру від СБУ за пособництво окупантам отримав митрополит УПЦ МП
12 січень, 15:28
Зрадницю, яка передала окупантам швидкі для депортації дітей, затримали на кордоні при спробі втечі Зрадницю, яка передала окупантам швидкі для депортації дітей, затримали на кордоні при спробі втечі
12 січень, 11:15
Зрадниця, яка на Харківщині обіцяла колаборантам квартири, сяде за ґрати Зрадниця, яка на Харківщині обіцяла колаборантам квартири, сяде за ґрати
11 січень, 17:02
Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії Експосадовець МВС виявився агентом воєнної розвідки росії
10 січень, 11:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Купуйте все по списку»: на які лікарні скаржилися найчастіше волиняни у минулому році
Сьогодні, 13:30
 0
Рятувальники провели «спецоперацію» у багатоповерхівці в Луцьку
Сьогодні, 13:16
 0
Школу в Луцьку «замінували» учні
Сьогодні, 13:09
 0
Через нечищені дороги у селі під Луцьком – три аварії
Сьогодні, 12:59
 0
Білоруських військових відправили до росії переймати досвід окупантів у війні проти України
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8