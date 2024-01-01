«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ

Працівники СБУ викрили у Миколаєві фрілансерку, яка придумувала антиукраїнські фейки для проросійських Телеграм-каналів.Про це в телеграмі пише СБУ.Служба безпеки викрила у Миколаєві ще одну поплічницю головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру), яка поширювала в інтернеті провокативні матеріали на користь країни-агресора.На замовлення окупантів зловмисниця власноруч готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політику кремля та дискредитувала командування Сил оборони України.У таких публікаціях фігурантка намагалась максимально героїзувати російських окупантів і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні.Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором з гру, а потім «розганяла» їх через мережу спеціально створених Телеграм-каналів.Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тис. користувачів, які майже щодня отримували нову «порцію» фейків від ворожої пропагандистки.У такий спосіб агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у прифронтовому регіоні України.Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та затримали її у власному помешканні.За даними слідства, прихильницею рашизму виявилась 42-річна місцева фрілансерка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення рф готувала «замовні» дописи для проросійських політсил.Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб рф, яка влітку 2023 року дистанційно залучила жінку до співпраці.Для виконання завдань російського гру фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» у контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників.Для маскування злочинних дій вона періодично змінювала нік-нейм та зображення у профілі, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації.За кожну публікацію зловмисниця отримувала з росії грошову «винагороду».На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.