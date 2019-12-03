У Луцьку дві вантажівки застрягли у снігу

У Луцьку дві вантажівки застрягли у снігу
Протягом минулого тижня підрозділи служби 101 Волинської області ліквідували 26 пожеж та здійснили 15 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, з них на ліквідацію подій пов’язаних із ускладненням погодних умов — 10 виїздів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

14 січня рятувальники 17 та 19 Державних пожежно-рятувальних частин Ковельщини ліквідували 2 пожежі господарських споруд в селах Дуліби та Городилець Ковельського району. Займання ліквідовано успішно, травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Імовірна причина даних подій — коротке замикання електромережі.
У Луцьку дві вантажівки застрягли у снігу


Черговий підрозділ 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою буксирувального троса відтягли два вантажних автомобілі з приїжджої частини дороги та відновили рух інших авто в місті Луцьку на вулиці Зв’язківців. У зв’язку з погодними умовами водії автівок не справився з керуванням та вантажівки перекрили проїжджу частину дороги.

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Теги: Луцьк, рятувальники, вантажівки
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