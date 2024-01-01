Медикаменти, які безкоштовно видаються в аптеках за рецептом лікаря за програмою «Доступні ліки», можна буде отримати через «Укрпошту».Про це у Луцьку під час пресконференції розповіла голова Національної служби здоров’я України, - наголосила пані Гусак.З її слів, це пов’язано із тим, що різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевостях разюча.Читайте також:«Дані свідчать, що велика кількість жителів сіл їздять в аптеки до міст, а частина не отримують їх взагалі», - сказала очільниця НСЗУ.Так, у містах Волині було погашено більше рецептів, ніж виписано - 103%, у селищах міського типу 95%. Водночас у селах області погашено всього 17% рецептів. Тобто зі 75-ти тисяч виписаних електронних рецептів, жителі сіл Волинської області отримали ліки на місцях всього за 13-ма тисячами рецептів.