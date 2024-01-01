«Доступні ліки» можна буде отримати через «Укрпошту»
Сьогодні, 12:40
Медикаменти, які безкоштовно видаються в аптеках за рецептом лікаря за програмою «Доступні ліки», можна буде отримати через «Укрпошту».
Про це у Луцьку під час пресконференції розповіла голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.
«Швидше, ніж ми думаємо, запрацює державна програма доставки доступних ліків через «Укрпошту». Над цим проєктом активно працюють і Міністерство охорони здоров’я, і керівництво «Укрпошти». Це дасть можливість наблизити до людей медичні послуги та лікарські засоби», - наголосила пані Гусак.
З її слів, це пов’язано із тим, що різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевостях разюча.
Читайте також: Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
«Дані свідчать, що велика кількість жителів сіл їздять в аптеки до міст, а частина не отримують їх взагалі», - сказала очільниця НСЗУ.
Так, у містах Волині було погашено більше рецептів, ніж виписано - 103%, у селищах міського типу 95%. Водночас у селах області погашено всього 17% рецептів. Тобто зі 75-ти тисяч виписаних електронних рецептів, жителі сіл Волинської області отримали ліки на місцях всього за 13-ма тисячами рецептів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у Луцьку під час пресконференції розповіла голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.
«Швидше, ніж ми думаємо, запрацює державна програма доставки доступних ліків через «Укрпошту». Над цим проєктом активно працюють і Міністерство охорони здоров’я, і керівництво «Укрпошти». Це дасть можливість наблизити до людей медичні послуги та лікарські засоби», - наголосила пані Гусак.
З її слів, це пов’язано із тим, що різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевостях разюча.
Читайте також: Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
«Дані свідчать, що велика кількість жителів сіл їздять в аптеки до міст, а частина не отримують їх взагалі», - сказала очільниця НСЗУ.
Так, у містах Волині було погашено більше рецептів, ніж виписано - 103%, у селищах міського типу 95%. Водночас у селах області погашено всього 17% рецептів. Тобто зі 75-ти тисяч виписаних електронних рецептів, жителі сіл Волинської області отримали ліки на місцях всього за 13-ма тисячами рецептів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через нечищені дороги у селі під Луцьком – три аварії
Сьогодні, 12:59
Білоруських військових відправили до росії переймати досвід окупантів у війні проти України
Сьогодні, 12:45
«Доступні ліки» можна буде отримати через «Укрпошту»
Сьогодні, 12:40
«Фрілансерка» у Миколаєві тиражувала російські фейки, - СБУ
Сьогодні, 12:31