«Доступні ліки» можна буде отримати через «Укрпошту»

«Доступні ліки» можна буде отримати через «Укрпошту»
Медикаменти, які безкоштовно видаються в аптеках за рецептом лікаря за програмою «Доступні ліки», можна буде отримати через «Укрпошту».

Про це у Луцьку під час пресконференції розповіла голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

«Швидше, ніж ми думаємо, запрацює державна програма доставки доступних ліків через «Укрпошту». Над цим проєктом активно працюють і Міністерство охорони здоров’я, і керівництво «Укрпошти». Це дасть можливість наблизити до людей медичні послуги та лікарські засоби», - наголосила пані Гусак.

З її слів, це пов’язано із тим, що різниця між рівнем погашення рецептів у міській та сільській місцевостях разюча.

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«Дані свідчать, що велика кількість жителів сіл їздять в аптеки до міст, а частина не отримують їх взагалі», - сказала очільниця НСЗУ.

Так, у містах Волині було погашено більше рецептів, ніж виписано - 103%, у селищах міського типу 95%. Водночас у селах області погашено всього 17% рецептів. Тобто зі 75-ти тисяч виписаних електронних рецептів, жителі сіл Волинської області отримали ліки на місцях всього за 13-ма тисячами рецептів.

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Теги: доступні ліки, НСЗУ, Укрпошта, варте уваги
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