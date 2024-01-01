Через нечищені дороги у селі під Луцьком – три аварії

автопригоди.



Про це повідомляє



Зі слів очевидців, на вулиці Застав'є біля магазину «Млин» через погану дорогу вантажівка влетіла у відбійник.



Окрім того, через ожеледицю зранку цього ж дня ще одне авто злетіло у кювет.



Усього - сталося три ДТП лише за ранок.



Місцеві мешканці звернулися до ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Інженер, який відповідає за цю ділянку дороги, запевнив, що відправить підрядника для розчищення ділянки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Лище поблизу обласного центру зранку сьогодні, 15 січня, трапилися триПро це повідомляє ВСН Зі слів очевидців, на вулиці Застав'є біля магазину «Млин» через погану дорогу вантажівка влетіла у відбійник.Окрім того, через ожеледицю зранку цього ж дня ще одне авто злетіло у кювет.Усього - сталося три ДТП лише за ранок.Місцеві мешканці звернулися до ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Інженер, який відповідає за цю ділянку дороги, запевнив, що відправить підрядника для розчищення ділянки.

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