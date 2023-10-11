Школу в Луцьку «замінували» учні

Поліцейські встановили зловмисників, які здійснили неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу у Луцьку.Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Мова йде про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У п’ятницю, 12 січня, на електронну адресу одного з навчальних закладів у Луцьку надійшло повідомлення про те, що в приміщенніНа місце події відразу виїхали співробітники вубухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції, кінологічна служба, працівники кіберполіції.Вибухотехніки та кінологи провели огляд приміщення та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин не виявлено.Проводилася евакуація.Луцькі оперативники у співпраці із співробітниками кіберполіції та відділу кримінального аналізу області встановили зловмисників, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Це троє учнів вказаного закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років.Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності.