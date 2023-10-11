Школу в Луцьку «замінували» учні
Сьогодні, 13:09
Поліцейські встановили зловмисників, які здійснили неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу у Луцьку.
Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Мова йде про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У п’ятницю, 12 січня, на електронну адресу одного з навчальних закладів у Луцьку надійшло повідомлення про те, що в приміщенні закладені бомби.
На місце події відразу виїхали співробітники вубухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції, кінологічна служба, працівники кіберполіції.
Вибухотехніки та кінологи провели огляд приміщення та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин не виявлено.
Проводилася евакуація.
Луцькі оперативники у співпраці із співробітниками кіберполіції та відділу кримінального аналізу області встановили зловмисників, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Це троє учнів вказаного закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років.
Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності.
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Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Мова йде про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У п’ятницю, 12 січня, на електронну адресу одного з навчальних закладів у Луцьку надійшло повідомлення про те, що в приміщенні закладені бомби.
На місце події відразу виїхали співробітники вубухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції, кінологічна служба, працівники кіберполіції.
Вибухотехніки та кінологи провели огляд приміщення та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин не виявлено.
Проводилася евакуація.
Луцькі оперативники у співпраці із співробітниками кіберполіції та відділу кримінального аналізу області встановили зловмисників, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Це троє учнів вказаного закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років.
Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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