Школу в Луцьку «замінували» учні

Школу в Луцьку «замінували» учні
Поліцейські встановили зловмисників, які здійснили неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу у Луцьку.

Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Мова йде про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У п’ятницю, 12 січня, на електронну адресу одного з навчальних закладів у Луцьку надійшло повідомлення про те, що в приміщенні закладені бомби.

На місце події відразу виїхали співробітники вубухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції, кінологічна служба, працівники кіберполіції.

Вибухотехніки та кінологи провели огляд приміщення та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин не виявлено.

Проводилася евакуація.

Луцькі оперативники у співпраці із співробітниками кіберполіції та відділу кримінального аналізу області встановили зловмисників, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Це троє учнів вказаного закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років.

Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності.

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Теги: замінування, Луцьк
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