Школярі, які «замінували» ліцей у Луцьку, хотіли перевірити, чи «спрацює» їхня ідея

Підлітки, які повідомили про нібито замінування луцького ліцею у п’ятницю, 12 січня, хотіли перевірити, чи справді школярів евакуюють з навчального закладу.Про церозповів директор Луцького ліцею №10Троє хлопців, які вчинили «замінування», є однокласниками.- розповів директор навчального закладу.Нагадаємо, у п’ятницю, 12 січня, на електронну адресу ліцею надійшло повідомлення про те, щоНа місце події відразу виїхали співробітники вубухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції, кінологічна служба, працівники кіберполіції.Вибухотехніки та кінологи провели огляд приміщення та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин не виявлено.Проводилася евакуація. Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України.Луцькі оперативники у співпраці із співробітниками кіберполіції та відділу кримінального аналізу області встановили зловмисників, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Це троє учнів вказаного закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років.Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності.