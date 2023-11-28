Школярі, які «замінували» ліцей у Луцьку, хотіли перевірити, чи «спрацює» їхня ідея
Сьогодні, 15:00
Підлітки, які повідомили про нібито замінування луцького ліцею у п’ятницю, 12 січня, хотіли перевірити, чи справді школярів евакуюють з навчального закладу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор Луцького ліцею №10 Олег Михальчук.
Троє хлопців, які вчинили «замінування», є однокласниками.
«Двоє з них є активними учасниками, третій хлопець знав про це, але участі не брав. Безумовно, це прикрий випадок, а в нинішній час – це неприпустимий випадок, коли діти банально хочуть, щоб уроки були відмінені, щоб в школу не піти…
Сьогодні ці учні в школі відсутні. Я ще з ними особисто не спілкувався, але їхня класний керівник каже, що хлопці хотіли подивитися, чи справді все «спрацює», чи відмінять уроки, чи не відмінять», - розповів директор навчального закладу.
Нагадаємо, у п’ятницю, 12 січня, на електронну адресу ліцею надійшло повідомлення про те, що в приміщенні закладені бомби.
На місце події відразу виїхали співробітники вубухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції, кінологічна служба, працівники кіберполіції.
Вибухотехніки та кінологи провели огляд приміщення та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин не виявлено.
Проводилася евакуація. Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Луцькі оперативники у співпраці із співробітниками кіберполіції та відділу кримінального аналізу області встановили зловмисників, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Це троє учнів вказаного закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років.
Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор Луцького ліцею №10 Олег Михальчук.
Троє хлопців, які вчинили «замінування», є однокласниками.
«Двоє з них є активними учасниками, третій хлопець знав про це, але участі не брав. Безумовно, це прикрий випадок, а в нинішній час – це неприпустимий випадок, коли діти банально хочуть, щоб уроки були відмінені, щоб в школу не піти…
Сьогодні ці учні в школі відсутні. Я ще з ними особисто не спілкувався, але їхня класний керівник каже, що хлопці хотіли подивитися, чи справді все «спрацює», чи відмінять уроки, чи не відмінять», - розповів директор навчального закладу.
Нагадаємо, у п’ятницю, 12 січня, на електронну адресу ліцею надійшло повідомлення про те, що в приміщенні закладені бомби.
На місце події відразу виїхали співробітники вубухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції, кінологічна служба, працівники кіберполіції.
Вибухотехніки та кінологи провели огляд приміщення та прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин не виявлено.
Проводилася евакуація. Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Луцькі оперативники у співпраці із співробітниками кіберполіції та відділу кримінального аналізу області встановили зловмисників, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Це троє учнів вказаного закладу. Двом з них 13, третьому – 14 років.
Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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