Будьте обачні: волинян попередили про сильний вітер





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



«До кінця доби 15 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності – перший, жовтий», - попередили синоптики.





Окрім того, 16-18 сiчня на рiчцi Прип’ять в створi поста Рiчиця очiкується рiст рiвнiв води з добовою інтенсивністю 1-6 см, збільшення шару води на заплавах та площ затоплення с/г угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району. Рівень небезпеки - також жовтий.





Довідково:



Жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Вони можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.



Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.«До кінця доби 15 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності – перший, жовтий», - попередили синоптики.Окрім того, 16-18 сiчня на рiчцi Прип’ять в створi поста Рiчиця очiкується рiст рiвнiв води з добовою інтенсивністю 1-6 см, збільшення шару води на заплавах та площ затоплення с/г угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського району. Рівень небезпеки - також жовтий.

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