Під час мінометного обстрілу на Луганщині загинув волинянин

Військовослужбовецьіз волинського села Горянівка загинув неподалік Діброви на Луганщині.Про це у фейсбуці повідомляє Олицька селищна рада.Скорботна звістка прилетіла в Олицьку громаду. «З сумом, жалем та невимовним болем повідомляємо про героїчну загибель Захисника України. 14 січня, під час мінометного обстрілу, загинув військовослужбовець, житель села Горянівка, командир інженерно-саперного відділення інженерного взводу, молодший сержант, наш Герой, Олександр Ігорович Давидович, 1984 р.н.», - зазначили у селищній раді.Загинув Герой, який за покликом серця, з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта на нашу рідну землю, став на захист Батьківщини. Боровся до останнього подиху, проте загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва, Луганської області.Командир, мужній та незламний Захисник який приймав активну участь у заходах необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.Захисник, який боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.«Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін Олександру за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття матері, дружині, братові, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.