У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем

Мешканці обласного центру Волині сьогодні, 15 січня, провели в останню дорогу ГерояПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Гузара Мирослава Віталійовича (13.02.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тароку під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли представники влади, побратими, родина та лучани.Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.