У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
Сьогодні, 14:03
Мешканці обласного центру Волині сьогодні, 15 січня, провели в останню дорогу Героя Мирослава Гузара.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Гузара Мирослава Віталійовича (13.02.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли представники влади, побратими, родина та лучани.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Гузара Мирослава Віталійовича (13.02.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли представники влади, побратими, родина та лучани.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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