У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем

У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
Мешканці обласного центру Волині сьогодні, 15 січня, провели в останню дорогу Героя Мирослава Гузара.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Гузара Мирослава Віталійовича (13.02.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем

Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли представники влади, побратими, родина та лучани.
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем

Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем

«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем
У Луцьку попрощалися з Героєм Мирославом Гузарем


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Теги: загиблі, війна
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