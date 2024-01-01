У бою на Донеччині загинув лучанин Мирослав Гузар
Сьогодні, 15:51
Сповістили про нову втрату у Луцькій громаді. У бою з російськими загарбниками на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця Мирослава Гузара.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Гузар Мирослав Віталійович, 13.02.1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 окремого стрілецького батальйону», - зазначив мер.
За його словами, військовий загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Гузар Мирослав Віталійович, 13.02.1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 окремого стрілецького батальйону», - зазначив мер.
За його словами, військовий загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Лиман Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив міський голова.
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У бою на Донеччині загинув лучанин Мирослав Гузар
Сьогодні, 15:51