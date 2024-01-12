Минула ніч була найспокійнішою за останній час, – Ігнат

Минула ніч була найспокійнішою за останній час, – Ігнат
Минула ніч в Україні пройшла без обстрілів і стала найспокійнішою за останній час.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, пише LB.ua.

"Ця ніч, мабуть, була найспокійнішою за останній час. Не бачив ще таких довідок, які власне отримують, щоб формувати якісь зведення ранкові... Сьогодні не було жодного літального апарату чи жодного засобу повітряного нападу по території країни протягом ночі", - сказав він.

Ігнат припустив, що ця "тиша", ймовірно, була зумовлена погіршенням погодних умов в повітряному просторі - "там, де противник працює по нас і безпілотниками, і авіацією".

Останні обстріли України росіянами в 2024 році

Один із останніх масованих обстрілів України стався 8 січня. Так, зранку в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО. Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові Росія обстріляла промислові об'єкти. Понад 30 людей отримали поранення, ще мінімум 4 загинули.

У ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Ворог випустив вісім БПЛА, всі цілі були збиті ППО.

Зокрема, 7 - у небі над Одеською областю.

9 січня армія РФ завдала ударів по Дніпропетровщині з артилерії та дронами-камікадзе.

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Теги: Росія, Україна, війна
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