Троє волинян постраждали від шахраїв

Дзвінок з банку, заміна товарів на пошті та вхід на криптобіржу – саме з такими схемами шахрайств зіштовхнулися волиняни цього тижня та втратили великі суми коштів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.До жителя Луцька зателефонували нібито з служби безпеки банку та повідомили про те, що з його карти намагаються зняти усі кошти. Аби перестрахуватися, потрібно їх перевести на інший рахунок. Для цього був необхідний код, який надійшов на мобільний заявника. Нічого не запідозривши, чоловік назвав аферисту код та втратив майже 70 тисяч гривень.Житель Ковеля, бажаючи увійти в світ криптовалют, у соцмережах натрапив на оголошення про це. Чоловік зв’язався із автором, який повідомив йому, що для початку необхідно перерахувати гроші, що він і зробив. Після надсилання 163 тисяч гривень зв’язок із так званим менеджером зник.Мешканка Рованців через одну із інтернет-платформ продавала два дороговартісні телефони. Девайси вона надіслала службою доставки з післяплатою. Вже за декілька днів отримала повернене відправлення, проте замість своїх телефонів дівчина побачила два зовсім інші та набагато дешевші. Як з’ясувалося, під час огляду посилки недобросовісні покупці їх забрали, замінивши на інші."Вкотре нагадуємо, від таких шахрайств можна вберегтися, дотримуючись декількох правил.Пам’ятайте, якщо телефонує працівник банку, скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, зазначений на звороті платіжної картки, та нікому не повідомляйте три цифри на звороті картки (CVV/CVC код), коди (одноразові паролі) банків, паролі до інтернет-банкінгу.Не довіряйте неперевіреними оголошеннями щодо роботи, заробітків або надання інших послуг, що передбачає хоч якусь передплату.Будьте обережні під час відправки цінних товарів поштою, обов’язково вказуйте правильну вартість, а також оглядайте посилки на місці", - наголошують у поліції.