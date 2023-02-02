У Луцьку 17-річний водій влаштував «дрифт» біля заправки. ВІДЕО

У Луцьку 17-річний водій влаштував «дрифт» біля заправки. ВІДЕО
Луцькі патрульні склали чотири протоколи на неповнолітнього "дрифтера".

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні вночі, 12 січня, близько 1-ї години один з екіпажів патрулював на вулиці Захисників України. Інспектори помітили, як водій транспортного засобу марки Volkswagen "дрифтує" на території автозаправної станції.

Транспортний засіб зупинився, з нього ніхто не вийшов. Однак, коли поліцейські підійшли ближче, то виявили двох юнаків, які сиділи на пасажирських місцях. Кожен з них стверджував, що керував не він.

Патрульним таки вдалося з’ясувати, хто був за кермом автомобіля під час порушення. Водієм виявився 17-річний громадянин. В силу свого віку він ніколи не отримував водійського посвідчення. Крім того, хлопець не пред’явив охоронцям порядку ні страхового поліса, ні реєстраційного документа.

На порушника було складено протоколи:

два за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів);

за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування);

за ч. 2 ст. 122 (Порушення користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.

"Нагадуємо, що "дрифтувати" на автодорогах та в людних місцях — дуже небезпечно не тільки для керманича, а і для інших учасників руху. Авто може легко вийти з-під контролю, особливо взимку, коли дорожнє покриття — слизьке", - наголошують у патрульній поліції.

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Теги: патрульні, дрифт, Луцьк
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Коментарі 2
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мусора бляди
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Мусора завидуют что бабок нет на такую тачку а типы в 17 могут купить
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