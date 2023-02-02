У Луцьку 17-річний водій влаштував «дрифт» біля заправки. ВІДЕО

Луцькі патрульні склали чотири протоколи на неповнолітнього "дрифтера".Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні вночі, 12 січня, близько 1-ї години один з екіпажів патрулював на вулиці Захисників України. Інспектори помітили, як водій транспортного засобу марки Volkswagen "дрифтує" на території автозаправної станції.Транспортний засіб зупинився, з нього ніхто не вийшов. Однак, коли поліцейські підійшли ближче, то виявили двох юнаків, які сиділи на пасажирських місцях. Кожен з них стверджував, що керував не він.Патрульним таки вдалося з’ясувати, хто був за кермом автомобіля під час порушення. Водієм виявився 17-річний громадянин. В силу свого віку він ніколи не отримував водійського посвідчення. Крім того, хлопець не пред’явив охоронцям порядку ні страхового поліса, ні реєстраційного документа.два за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів);за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування);за ч. 2 ст. 122 (Порушення користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП."Нагадуємо, що "дрифтувати" на автодорогах та в людних місцях — дуже небезпечно не тільки для керманича, а і для інших учасників руху. Авто може легко вийти з-під контролю, особливо взимку, коли дорожнє покриття — слизьке", - наголошують у патрульній поліції.